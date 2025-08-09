Aquest és l’únic poble de Lleida que forma part de la llista de pobles 'màgics' d’Espanya
Situat al Pirineu, amb el seu nucli antic, tradicions i espais naturals protegits, s’obre pas com a destinació única
El municipi pirinenc de Vilaller ha estat reconegut com l’únic poble de Lleida i Catalunya en obtenir la categoria de "Poble Màgic", un segell que distingeix als nuclis que destaquen per la seua qualitat de vida, urbanisme, patrimoni cultural, tradicions, gastronomia, productes locals, paisatges i entorn natural. Aquesta distinció posiciona a la localitat de l’Alta Ribagorça com una de les destinacions amb més potencial turístic del Pirineu lleidatà.
De Vilaller estaca especialment l’antiga vila emmurallada, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, que convida als visitants a realitzar un recorregut de més d’una hora entre carrerons, places i edificis plens d’encant.
La iniciativa "Pobles Màgics" està impulsada per l’Institut de Desenvolupament Local i Estudis Socials, una entitat sense ànim de lucre d’àmbit estatal creada el 1997. El seu objectiu principal és ajudar els municipis a posar de relleu els seus recursos promovent el desenvolupament turístic local. Per formar part d’aquesta selecta xarxa, les localitats han de complir una sèrie de requisits relacionats amb la qualitat de vida, l’urbanisme, el patrimoni, les festivitats, la gastronomia, els productes locals, els paisatges i altres elements intangibles que converteixen a aquestes poblacions en llocs "màgics".
Un patrimoni cultural i natural excepcional
Són nombrosos els atributs que converteixen Vilaller en un poble "màgic". Entre ells destaca la celebració d’una de les falles més antigues del Pirineu, la seua pertinença al tram Aran-Pirineu del Camí de Santiago i el Mirador de les Estrelles, primer punt d’observació astronòmica del Pirineu (Zona Starlight de baixa contaminació lluminosa), elements tots ells reconeguts per la UNESCO. El municipi compta també amb les distincions de "Vila Florida de Catalunya" i "Camí del Silenci" (espai amb baixa contaminació acústica) atorgades per la Generalitat.
En l’àmbit monumental, sobresurten l’església neoclàssica de Sant Climent, del segle XVIII; l’església romànica de Santa Cecília de Senet, del segle XIII; la muralla medieval que data del segle XI; el molí farinaire i el Pont Vell del segle XVII; el santuari de l’ermita de Riupedrós; i l’ermita de Sant Mamès, d’origen romànic. Tots aquests elements arquitectònics constitueixen un valuós patrimoni històric que atreu a nombrosos visitants interessats en la història i l’art.
L’enclavament natural de Vilaller és un altre dels seus grans atractius. El municipi està situat a la zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i forma part de la ruta ciclista Pedals de Foc i de la ruta senderista GR17. De més antiguitat és el Camí de la Creu, un via crucis amb escultures que es remunta al segle XVII i que arriba fins Riupedrós. En el nucli de Senet es troba a més la primera central hidroelèctrica de l’Alta Ribagorza, construïda el 1950, un exemple destacat de patrimoni industrial a la zona.
Tradicions mil·lenàries i productes de proximitat
Les tradicions locals constitueixen un altre dels pilars fonamentals per a l’obtenció del segell de Poble Màgic. A més de les ja esmentades falles, Vilaller conserva celebracions com el Via Crucis de Setmana Santa (documentat ja al segle XVII), el Ball de Tatero (celebrat el 15 d’agost), una Fira de Tots Sants mil·lenària, la llegenda de les Bruges dels Carantos i la celebració dels "Esquellots" per San Antonio.
La gastronomia i els productes locals també han estat determinants per aconseguir aquesta distinció. Vilaller destaca pels seus productes de proximitat i la seua producció alimentària de qualitat, havent obtingut reconeixements com el premi al millor pa de pagès català, atorgat al Forn Codina el 2020, i el premi al millor xoriço de Catalunya, bestiar per la Carnicería Porte Estop el 2022.
El patrimoni natural del municipi inclou a més elements tan singulars com el conjunt megalític de les Llacunes i les tombes antropomòrfiques de Sant Pere, així com el salt d’aigua de Senet, de 120 metres d’altura, i l’om mil·lenari del Trinquet, exemplars únics que enriqueixen el valor paisatgístic i natural de la zona.
El procés de selecció com a Poble Màgic
Per entrar en aquest club selecte, l’Institut de Desenvolupament Local i Estudis Socials elabora un estudi previ del nucli i, una vegada obtingut el vistiplau de l’ajuntament corresponent, realitza una visita al municipi amb les autoritats locals, tècnics de turisme, associacions de comerciants, hotelers i altres agents implicats. D’aquest treball de camp en sorgeix l’expedient com a Poble Màgic o Candidat, el qual se sotmet a la consideració del Comitè Tècnic Nacional de Pobles Màgics.
La inclusió d’una localitat a la xarxa de Pobles Màgics d’Espanya suposa l’accés a múltiples serveis de promoció i desenvolupament territorial i a l’ús de la marca registrada, com a distintiu de qualitat i singularitat del municipi. Des de la seua fundació, l’Institut ha participat, col·laborat o impulsat centenars de projectes en el medi rural en col·laboració amb ajuntaments, diputacions, mancomunitats i grups de desenvolupament rural en matèries de desenvolupament local, planificació estratègica, promoció i desenvolupament turístic.
Per a Vilaller, aquest reconeixement representa una oportunitat única per potenciar el seu atractiu turístic i donar a conèixer els seus valors patrimonials, naturals i culturals a un públic més ampli. La distinció com a Poble Màgic es converteix així en un motor de desenvolupament econòmic i social per a aquest enclavament pirinenc, que ja està experimentant un augment en l’interès turístic des que va rebre aquesta categoria.