Com aprofitar hortalissa de l’estiu rica en fibra i amb propietats antioxidants
Amb alt poder antioxidant, baixa aportació calòrica i un paper clau en receptes estiuenques, aquest vegetal conquereix tant la gastronomia tradicional com les tendències saludables actuals
L’albergínia s’ha consolidat com una de les hortalisses imprescindibles a la cuina de l'estiu. Amb el seu característic color morat i la seua versatilitat culinària, aquest aliment originari de l’Índia no només és deliciós sinó que també aporta importants beneficis per al nostre organisme. Segons els experts en nutrició, el seu baix contingut calòric i les propietats antioxidants la converteixen en un ingredient perfecte per a les dietes equilibrades durant els mesos de calor.
Els nutricionistes destaquen que, a més del seu sabor característic, l’albergínia és especialment valorada pel seu contingut en fibra i potassi, minerals fonamentals per al correcte funcionament de l’organisme. També és destacable la seua aportació d’antocianines, pigments naturals amb potents efectes antioxidants que ajuden a prevenir l’envelliment cel·lular i diversos problemes de salut associats a l’estrès oxidatiu.
Com triar les millors albergínies al mercat
Seleccionar albergínies de qualitat és essencial per a disfrutar plenament del seu sabor i beneficis. Els experts recomanen buscar exemplars amb pell brillant i sense cops, que siguin ferms al tacte, ja que les peces toves indiquen una maduració excessiva. El peduncle ha de conservar un color verd intens, sense presentar signes de pansiment o tonalitats marrons, el que indicaria que fa diversos dies que estan recollides.
L’albergínia té el seu origen a l’Índia i va arribar a Europa a través dels àrabs. Curiosament, en els seus primers temps al continent europeu no gaudia de bona reputació, ja que existia la creença popular que el seu consum podia causar bogeria. Avui dia, sabem que lluny de ser perjudicial, aquesta hortalissa aporta nombrosos beneficis per a la salut.
Quant a la seua conservació, aquesta verdura pot mantenir-se en bon estat al refrigerador durant aproximadament una setmana. Per als qui desitgin eliminar la lleugera amargor que caracteritza a algunes varietats, es recomana deixar-la en remull amb aigua, sal i unes gotes de llimó abans de cuinar-la, la qual cosa a més ajuda a prevenir la seua ràpida oxidació.
Propietats nutricionals i beneficis per a la salut
L’albergínia destaca per ser una hortalissa de baixa aportació calòrica, convertint-la en una aliada perfecta per als qui segueixen dietes de control de pes. Amb aproximadament 25 calories per cada 100 grams, aquesta verdura proporciona una gran sensació de sacietat gràcies al seu alt contingut en fibra.
Un dels aspectes més importants a tenir en compte és que l’albergínia no s’ha de consumir crua. Tanmateix, una vegada cuinada, allibera tot el seu potencial nutritiu. La pell de l’albergínia conté valuosos compostos antioxidants que contribueixen a prevenir l’envelliment prematur i ajuden a protegir contra malalties cardiovasculars, oncològiques i degeneratives. Per aquesta raó, sempre que sigui possible, es recomana consumir-la amb pell per aprofitar al màxim els seus beneficis.
Un altre aspecte destacable és el seu elevat contingut en potassi, un mineral essencial que afavoreix l’eliminació de líquids de l’organisme. Aquesta característica resulta especialment beneficiosa per a dones embarassades i persones que prenen medicaments antiinflamatoris, que solen necessitar una aportació addicional d’aquest mineral.
Varietats d’albergínia i les seues particularitats
El mercat espanyol ofereix diverses varietats d’albergínia, cada una amb característiques pròpies que les fan més adequades per a determinades preparacions. L’albergínia negra o morada és la més comuna als nostres mercats, però també podem trobar l’albergínia blanca, més suau en sabor; la llarga de Menorca, especialment valorada a la cuina balear; l'anomenada "de metre" per la seua considerable longitud; o l’albergínia ratllada, amb un atractiu aspecte visual a causa de les ratlles de la seua pell.
Cada varietat presenta lleugeres diferències en textura i sabor, encara que totes comparteixen les propietats nutricionals bàsiques que fan de l’albergínia un aliment tan saludable. Els cuiners professionals solen seleccionar la varietat en funció del plat que desitgen preparar, aprofitant les particularitats de cada tipus per realçar les seues creacions culinàries.
Receptes tradicionals i contemporànies amb albergínia
La versatilitat de l’albergínia permet elaborar un ampli ventall de plats, des dels més tradicionals fins innovadores proposades de fusió. A la cuina mediterrània, aquesta hortalissa és protagonista de receptes emblemàtiques com l’escalivada, la samfaina catalana o la mussaca grega.
Entre les preparacions més senzilles però igualment delicioses, destaquen les albergínies a la planxa, que poden servir-se com a guarnició o com a base per a tapes. Les albergínies arrebossades constitueixen un altre clàssic de la gastronomia catalana, especialment quan s’acompanyen amb mel, creant un contrast de sabors que resulta irresistible.
Per als qui busquen alternatives més lleugeres, l’albergínia rostida al forn amb un lleuger toc d’oli d’oliva verge extra conserva tot el seu sabor amb una mínima aportació calòrica. També gaudeix de gran popularitat el babaganuix, una crema d’origen àrab elaborada amb albergínia rostida, tahini, all i espècies, que s’ha incorporat amb èxit a l’oferta gastronòmica nacional.
Com preparar xips d’albergínia saludables?
Una de les preparacions més innovadores i que ha guanyat popularitat en els últims anys són les xips d’albergínia. Per elaborar-les, es talla l’hortalissa en rodanxes molt fines mantenint la pell, es deixa reposar amb sal per eliminar l’amargor i es cobreix lleugerament en farines alternatives com la d’arròs o de cigró, que resulten més digestives i aporten un sabor particular.
Aquestes xips poden preparar-se fregides en oli d’oliva ben calenta, però també existeix la versió al forn, més saludable i amb una menor aportació calòrica. El resultat és un aperitiu cruixent i saborós que pot servir-se sol o acompanyat de dips com hummus o guacamole, convertint-se en una excel·lent alternativa als snacks industrials.