L’onada de calor d’aquest agost durarà almenys onze dies i ja serà la més llarga des de 2022
Experts d’Eltiempo.es i Meteored coincideixen: les onades de calor s’estan tornant més freqüents i intenses
L’onada de calor actual, que s’estendrà almenys fins dijous 14 d’agost -és a dir, un total d’onze dies des del seu inici--, és ja l’onada de calor més llarga a Espanya des d’agost de 2022, quan es va produir un episodi d’aquest tipus que va durar 16 dies, segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).
Aquest estiu, l’AEMET ha registrat una altra onada de calor. Segons han explicat fonts de l’organisme estatal en declaracions a Europa Press, aquesta va durar des del dissabte 28 de juny al dimarts 1 de juliol. Per trobar una onada de calor que hagi durat més en el temps, cal remuntar-se a 2022, tal com recull l’informe 'Onades de calor a Espanya des de 1975' de l’Àrea de Climatologia i Aplicacions Operatives de l’organisme estatal, publicat el desembre de 2024.
Aquell any hi va haver tres onades de calor. La primera es va produir del 12 al 18 de juliol (set dies) i va afectar 39 províncies. La segona es va expandir fins i tot més i va deixar altes temperatures a 44 províncies del 9 al 26 de juliol (18 dies). La més propera en el temps, la tercera, es va estendre del 30 de juliol al de 14 d’agost (16 dies) i va impactar sobre 33 províncies. En total, la meitat dels dies de l’estiu meteorològic de 2022 --41 del total de 92-- van ser jornades amb onada de calor a Espanya.
La mateixa AEMET explica en l’estudi que és normal que faci calor a l’estiu i incideix que no es pot parlar d’onada de calor quan les temperatures, fins i tot sent altes o fins i tot molt altes, són relativament habituals en el període estival. Per qualificar un episodi com a onada de calor, aquest s’ha d’estendre durant almenys tres dies consecutius. Durant aquestes jornades, un mínim del 10% de les estacions considerades han de registrar màximes per sobre del percentil del 95% de la seua sèrie de temperatures màximes diàries dels mesos de juliol i agost del període 1971-2000.
Fonts d’AEMET han assenyalat que el mes de juny va ser excepcionalment càlid, el juliol va anar "tirant a normal" i l’agost, de moment, "ve càlid". Encara que es remeten a com acabarà agost abans de valorar si aquest ha estat un dels estius més càlids des que hi ha registres, han especificat que "no està sent un estiu fred" i que "serà en la part superior del registre".
"Les onades de calor són més llargues, freqüents i intenses"
La doctora en Físiques i responsable de l’àrea de meteorologia d’Eltiempo.es, Mar González, ha explicat en declaracions a Europa Press que Espanya està vivint "onades de calor més llargues, més freqüents i més intenses" en els últims anys. En concret, ha apuntat que a partir dels 2000 i, especialment, des de 2015, les onades de calor estan ocupant cada vegada més espai dins de l’estiu astronòmic.
"Això encaixa amb una altra evidència científica: l’estiu a Espanya s’ha allargat més de cinc setmanes des dels anys 70, segons diversos estudis climàtics," ha subratllat.
I és que si bé es porta recollint almenys una onada de calor a Espanya tots els anys des de l’inici dels registres el 1975 --excepte en 1977, 1980, 1996 i 1997--, el 2023 n’hi va haver set (quatre a la Península i tres a les Canàries) que van durar un total de 51 dies. Així mateix, l’experta ha explicat que el 2022 hi va haver 47 dies d’onada de calor; el 2015, 41, i el 2012, 43. A més, el 2012 va ser l’any amb més episodis, amb nou en total, dels quals sis es van registrar en les Canàries.
"Serà una de les onades de calor més llargues dels registres"
En la mateixa línia, l’expert de Meteored Samuel Biener ha detallat en declaracions a Europa Press que les onades de calor a la Península i les Balears s’estan tornant més freqüents i cada vegada afecten més zones amb temperatures més altes.
"En aquesta onada de calor no s’ha batut el rècord absolut d’Espanya, que continuen sent els 47,6ºC d’agost de 2021 de la Rambla, a Còrdova, però presenta alguns trets singulars. Per exemple, serà una de les més llargues des que hi ha registres que comencen el 1975", ha apuntat.
Biener ha explicat que la sèrie en els registres és "encara curta" com per determinar "amb total confiança" que aquests canvis es deuen al canvi climàtic. Encara així, ha assenyalat que, segons els estudis que s’han publicat en els últims anys, Espanya té un raig polar més ondulat, la qual cosa es tradueix en importants descensos d’aire fred cap a latituds baixes i importants remuntadors d’aire càlid cap a latituds altes.
"Això provoca que els fenòmens siguin més intensos, extrems i persistents. I si quedem a la zona d’aire molt càlid, amb aquestes situacions més freqüents, sembla que va en la línia del que s’està veient en els últims anys, amb episodis de calor més intensos, persistents i duradors. Per tant, sí que sembla que el canvi climàtic està tenint una incidència bastant important en el comportament d’aquests episodis", ha indicat.