INFÀNCIA
La lactància, més fàcil que mai: La Paeria de Lleida inaugura el primer punt municipal destinat a alletar nadons
Professionals de la sanitat maternoinfantil celebren la iniciativa i reivindiquen més espais
L’ajuntament de Lleida va inaugurar ahir el primer espai municipal de lactància de la ciutat, al mateix pati de la Paeria, que pretén facilitar la vida quotidiana de les mares lleidatanes, especialment durant els mesos de calor. La sala, que compta amb ventilador, una butaca, un canviador de bolquers i fins i tot joguets, ha estat condicionada pensant en la comoditat i privacitat que moltes mares necessiten en el moment d’alletar o donar el biberó. Així ho va explicar ahir l’alcaldessa accidental, Carme Valls, que va descriure la sala com “acollidora, amable i tranquil·la”. A més, les famílies podran aparcar el cotxet fora de l’espai, ja que el pati comptarà amb vigilància. Valls va assenyalar, a més, que la iniciativa forma part de les polítiques feministes promogudes per l’actual govern municipal.
L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de professionals de l’àmbit sanitari especialitzades en lactància materna. Sheila Piñol, presidenta d’Alleta a Lleida, infermera especialitzada en lactància materna i referent del Banc de Llet a la ciutat, va admetre que “defenso que el pit s’ha de poder donar a tot arreu, però celebro aquesta iniciativa perquè el seu objectiu és cuidar les mares. Cal visibilitzar la lactància materna ja que, al final, és salut per a tota la societat”, va afirmar. Per la seua part, Núria Palència, infermera de la línia pediàtrica de Popetaines, va apuntar que l’entitat i Llavors de Vincle “reprendrem l’antiga campanya Espais Amics de la Popa, mitjançant la qual establiments que permeten a les mares alletar els seus fills sense haver de consumir puguin senyalitzar-ho a l’entrada”.