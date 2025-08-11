Aquest és l’habitatge més car a la venda a la ciutat de Lleida. I no és un xalet
Ubicat al carrer Joc de la Bola, aquest immoble de luxe compta amb 360 metres quadrats i àmplies terrasses, superant en preu xalets de Ciutat Jardí
Actualment, l’habitatge més car de la ciutat de Lleida no és un xalet. I és que segons dades del portal Idealista, un àtic situat al carrer Joc de la Bola s’ofereix per 1,2 milions d’euros, superant en valor a qualsevol altre immoble disponible al municipi, fins i tot als xalets unifamiliars més exclusius, habitualment situats al barri de Ciutat Jardí.
Aquest exclusiu àtic destaca pels seus 360 metres quadrats de superfície construïda total, encara que compta amb només tres habitacions. La propietat es distingeix especialment pels seus 165 m² de terrasses que voregen tot l’habitatge, distribuïdes en zones d’estiu i hivern. Aquestes àrees exteriors estan equipades amb terres de teca, tendals i una completa cuina exterior de disseny que inclou forn i barbacoa. L’immoble inclou a més quatre places d’aparcament i accés a dos piscines comunitàries, reforçant el seu caràcter exclusiu.
El barri de Ciutat Jardí: epicentre del luxe
Malgrat l’elevat preu de l’àtic a Joc de la Bola, el barri que concentra més nombre d’habitatges d’alt standing a Lleida és Ciutat Jardí. Aquesta zona residencial acull nombroses propietats que voregen o assoleixen el milió d’euros.
Entre les ofertes més destacades es troba un xalet unifamiliar a la venda per exactament un milió d’euros, que ofereix 600 metres quadrats distribuïts a set habitacions, i compta amb prestacions prèmium com a ascensor, piscina privada i garatge amb capacitat per a diversos vehicles.