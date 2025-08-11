Catalunya demana evitar el contacte amb muricecs per risc de contreure la ràbia
Confirmen la presència "esporàdica" d’exemplars infectats
La Secretaria de Salut Pública de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya ha demanat evitar el contacte amb muricecs per risc de contreure la ràbia, ja que aquests animals són els principals portadors d’aquesta malaltia. A Catalunya i en altres països europeus s’ha confirmat la presència "esporàdica" de muricecs infectats pel virus de la ràbia europeu, informa la conselleria.
Un 21% dels atacs notificats a Catalunya es considera "de risc" per la possibilitat de contagi de la malaltia, per contacte amb muricecs dins o fora del territori o amb altres animals en països amb ràbia endèmica. Des de l’1 de gener fins el 29 de juliol de 2025 s’han reportat a Catalunya 88 atacs per part d’animals, 38 (43%) per part de gossos i 22 (25%), de muricecs, "en línia" amb les notificacions d’anys anteriors.
No hi ha risc de contagi per agressions d’animals terrestres autòctons com gossos, gats i fures, ja que Catalunya és lliure de ràbia endèmica terrestre, no havent-se detectat casos des de 1978 a excepció d’un gos el 2013, importat d’un país endèmic. Cada any es reporten a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (Xvec) més d’un centenar d’agressions a persones per part d’animals, majoritàriament gossos (58%) i muricecs (13%); la resta són de gats, rates mascotes exòtiques i altres animals salvatges.
La ràbia
La ràbia és una malaltia "molt greu", gairebé sempre mortal, que pot afectar tots els mamífers, i es transmet habitualment per la saliva d’animals infectats a través de mossegades, esgarrapades o llepades.
Per prevenir el contagi de la malaltia a persones que hagin patit una agressió per part d’animals de risc, és necessària l’administració d’immunoglobulina antiràbica i el seguiment d’una pauta vacunal posterior a l’exposició de risc. Aquest any, un 63% de les exposicions notificades a la xarxa de vigilància ha requerit aquestes actuacions davant de la possibilitat de contagi.