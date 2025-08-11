GASTRONOMIA
Galta de porc a la xocolata a la pedra o carpaccio de peus de porc, alguns dels millors esmorzars de forquilla
Primers guanyadors de la semifinal lleidatana de la Lliga del Porc i la Forquilla. Cal Agneta de Cervera, Hostal Jaumet de Torà i Bar Lídia de Lleida i la final, a la Fira de Sant Miquel
Gal·la Pipó de Cal Agneta Art i Vi de Cervera, amb galta de porc a la xocolata a la pedra d’Agramunt, reducció de PX i formatge Comté; Jaume Marimon de l’Hostal Jaumet de Torà, amb Ofegat de la Segarra; i Isidre Codina Roig del Bar Lídia de Lleida, amb un carpaccio de peus de porc van ser els tres cuiners escollits ahir com a guanyadors de la semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla celebrada a Torrelameu.
Un total de deu restauradors de les comarques de Lleida van participar en aquesta primera selecció i la final definitiva tindrà lloc a Lleida el 28 de setembre en el marc de la Fira de Sant Miquel. El nombrós públic assistent va seguir la presentació dels plats i el veredicte del jurat mentre degustava un dinar popular a base de galtes de porc amb patates, pa, vi i aigua.
El Grup de Sanejament Porcí de Lleida impulsa, amb la consultora enogastronòmica Como Pomona, dins del programa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia de la Generalitat, la primera Lliga del Porc i la Forquilla. Aquesta saborosa competició en forma de campionat d’esmorzars de forquilla es desenvoluparà entre aquest mes i el setembre amb unes altres quatre semifinals provincials i una final catalana.
En totes les rondes, els participants presentaran els seus plats davant d’un jurat mentre el públic degusta un esmorzar popular. Compta amb el patrocini de bonÀrea, de la Diputació i la col·laboració dels ajuntaments de Lleida, la Garriga, l’Espluga de Francolí, Santa Coloma de Farners i Torrelameu que acolliran les diferents competicions. Aquesta primera competició d’esmorzars de forquilla vol patrocinar aquest àpat tradicional com a patrimoni gastronòmic català fent homenatge als restaurants que mantenen vives les receptes de plats tradicionals alhora que vol donar valor a la carn de porc, segons van explicar els organitzadors.