No oblidis desendollar aquest electrodomèstic: alerten del seu perill fins i tot apagat
Pot causar seriosos problemes si no prenem la precaució de desconectar-lo quan no està en ús
Els especialistes en seguretat domèstica han llançat una important advertència per a totes les llars espanyoles: desendollar la torradora després de cada ús és una mesura preventiva fonamental, fins i tot quan l’aparell és apagat. Aquest senzill hàbit, freqüentment ignorat en la rutina diària, pot evitar accidents greus i incendis a la cuina, segons confirmen nombrosos experts del sector.
En l’atrafegament matutí, mentre preparem l’esmorzar amb presses, molts oblidem aquest detall crucial de seguretat que podria marcar la diferència entre un dia normal i un potencial sinistre domèstic. La pràctica habitual de deixar la torradora connectada al corrent elèctric representa un risc que no hem de menysprear, especialment considerant que aquest electrodomèstic es troba present a pràcticament totes les cuines espanyoles.
Aquest aparell, aparentment inofensiu i d’ús quotidià, pot convertir-se en un perill latent quan roman endollat sense supervisió. Alguns especialistes ho descriuen fins i tot com "una bomba de rellotgeria" a causa del seu potencial per generar curtcircuits o sobreescalfaments inesperats, particularment en models antics o amb manteniment deficient.
Per què la torradora pot resultar perillosa?
El funcionament bàsic de les torradores implica l’escalfament de resistències elèctriques a temperatures extremadament altes, i allà radica precisament l’origen del problema. Les molles que s’acumulen en el fons de l’aparell amb l’ús continuat poden incendiar-se si la torradora s’activa accidentalment.
A més, els curtcircuits representen un altre factor de risc considerable. Els models més antics o aquells amb connexions deteriorades poden presentar fallos inesperats que, en el pitjor dels casos, desencadenarien un incendi a la cuina.
Per si fos poc, existeix la possibilitat que una torradora apagada s’encengui de forma imprevista quan no hi ha ningú a casa. Un exemple quotidià: si tenim mascotes, especialment gats amb tendència a explorar plaques de cocció i superfícies elevades, una simple entrepussada podria activar el mecanisme de la torradora amb conseqüències potencialment desastroses.
Recomanacions de seguretat per a la torradora
La recomanació principal dels experts és clara i senzilla: desendollar sempre la torradora després del seu ús. Aquest simple hàbit redueix dràsticament les possibilitats d’accident i hauria d’incorporar-se a la nostra rutina diària, especialment quan ens disposem a sortir de casa.
A més, convé realitzar un manteniment periòdic de l’aparell per eliminar les molles acumulades. La majoria dels models compten amb una safata extraïble a la part inferior que facilita aquesta tasca. Es recomana buidar-la almenys una vegada per setmana si l’ús és freqüent.
La inspecció visual del cable i la clavilla també resulta fonamental per detectar possibles deterioraments que poguessin provocar fallos elèctrics. Davant de qualsevol signe de desgast (cables pelats, connexions fluixes o rescalfament excessiu durant el funcionament), el més segur és substituir l’electrodomèstic.
Altres electrodomèstics que convé desendollar
La precaució amb els aparells elèctrics no s’hauria de limitar únicament a la torradora. Existeixen altres electrodomèstics que també representen riscos similars quan romanen connectats a la xarxa elèctrica sense supervisió:
- Cafeteres elèctriques: Igual com les torradores, generen altes temperatures i poden provocar incendis si s’activen accidentalment o presenten algun fallo tècnic.
- Planxes: Oblidar una planxa endollada suposa un dels riscos domèstics més grans. La seua elevada temperatura pot provocar incendis si entra en contacte amb teixits o altres materials inflamables.
- Batedores i robots de cuina: Encara que el risc d’incendi és menor, la seua activació accidental pot provocar lesions greus si es manipulen sense precaució.
- Carregadors de dispositius electrònics: Mantenir-los endollats quan no estan en ús no només incrementa el consum energètic sinó que també pot provocar sobreescalfaments, especialment si no són de bona qualitat.
Consum fantasma: estalvi energètic en desendollar
Més enllà de la seguretat, hi ha un altre motiu de pes per desconnectar els electrodomèstics quan no els utilitzem: l’anomenat "consum fantasma" o "consum en espera". Molts aparells continuen consumint electricitat fins i tot quan estan apagats però connectats a la xarxa.
Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), aquest consum fantasma pot representar fins el 10% de la despesa elèctrica d’una casa mitjana. Desendollar aparells com torradores, microones, televisors o equips de so quan no s’utilitzen pot suposar un estalvi significatiu a la factura elèctrica anual.
Què fer si detectem un problema amb la nostra torradora?
Si observem qualsevol anomalia en el funcionament de la nostra torradora, com espurnes, fum, olor de cremat o rescalfament excessiu, hem d’actuar immediatament:
1. Desendollar l’aparell (mai estirar el cable, sinó de la clavilla).
2. No intentar reparar-lo pel nostre compte si no tenim coneixements tècnics.
3. Portar l’electrodomèstic a un servei tècnic especialitzat o considerar la seua substitució si el model és antic.
4. Mai utilitzar aigua per apagar un possible foc elèctric; al seu lloc, desconnectar el corrent i utilitzar un extintor adequat o cobrir amb una manta ignífuga.