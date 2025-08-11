Sort estrena un nou mural a la Presó Museu Camí de la Llibertat
La Presó-Museu Camí de la Llibertat de Sort llueix un mural que fa referència a la duresa de les guerres i als drames familiars que comporten. La imatge representa una mare que abraça el seu fill abans d’anar a combatre a la Segona Guerra Mundial. “Vol posar en relleu la duresa d’anar a un conflicte bèl·lic i l’abandó de persones estimades que no saps quan tornaràs a veure”, van indicar fonts municipals.
Responsables del consistori van posar èmfasi que aquesta imatge també pot traslladar-se al conflicte que es viu aquests dies en Gaza ja que totes les guerres comporten el mateix drama social.