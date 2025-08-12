Compte enrere per l'eclipsi solar total: en un any Catalunya viurà un fenomen excepcional
Un esdeveniment astronòmic que no es repetirà pràcticament fins a l'any 2200
Catalunya es prepara per viure un fenomen astronòmic excepcional en només un any. El 12 d'agost de 2026, un eclipsi solar total serà visible des de bona part del territori català, especialment des del sud, a les Muntanyes de Prades, el Montsant i diverses zones de les Terres de l'Ebre. Quan falten dotze mesos per a aquest esdeveniment extraordinari, Aleix Roig, responsable del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, ja alerta que "ben aviat penjaran el cartell de complet" per la gran demanda d'allotjaments.
A les Terres de l'Ebre, on l'eclipsi es podrà observar durant més temps, les consultes i reserves hoteleres han augmentat significativament respecte a les xifres habituals per a aquestes dates. Cal recordar que aquest fenomen no es repetirà pràcticament fins a l'any 2200, fet que explica l'expectació generada i la previsible afluència massiva de visitants durant els dies propers a l'eclipsi.
L'últim eclipsi solar total observat des de Roquetes, al Baix Ebre, va tenir lloc el 1905, curiosament també a l'agost, coincidint amb la inauguració de l'Observatori de l'Ebre. Ara, 121 anys després, el territori es prepara per reviure un espectacle similar que, des d'aquest mateix observatori, tindrà una durada aproximada d'un minut i mig, convertint-se en un dels punts del país on el fenomen serà visible durant més temps.
Un fenomen astronòmic d'interès científic
Més enllà de l'espectacle visual, l'eclipsi també té un important valor científic. Juan José Curto Subirats, investigador del CSIC i responsable de cultura científica a l'Observatori de l'Ebre, explica que aquest fenomen permetrà realitzar estudis específics. "A més de veure una cosa natural que no veiem tots els dies, hi ha aspectes concrets de l'ocultació del sol que em permeten fer algun estudi de com s'ha disminuït la ionització a la ionosfera o com ha variat el camp magnètic", afirma Curto, qui avança que, tot i no tenir encara un pla detallat, és probable que desenvolupin algun treball científic relacionat amb l'eclipsi.
Com es viurà l'experiència de l'eclipsi
Segons explica Aleix Roig, per observar correctament l'eclipsi "necessitarem tenir un horitzó zero, mirant cap a oest, i es veurà cap a dos quarts de nou del vespre". La durada variarà segons la ubicació, sent d'aproximadament un minut en la majoria de zones. "Com més ens apropem a la línia de la totalitat, que queda més cap al sud de Catalunya, gaudirem d'una mica més de temps d'observació", detalla.
Durant l'eclipsi, "el sol anirà quedant tapat per la lluna i culminarà quan, de dia, es farà de nit". Els espectadors podran veure les estrelles i experimentaran un descens sobtat de temperatura d'entre dos i tres graus. Per localitzar l'astre, s'haurà de buscar "la corona solar" que apareixerà darrere la lluna, però com adverteix Curto, en cap cas s'ha de mirar directament al sol sense protecció adequada.
Mesures de seguretat i preparatius
Els experts insisteixen en la necessitat d'utilitzar protecció homologada per observar l'eclipsi. "Calen unes ulleres especials homologades o observar el Sol per projecció", recorda Curto, remarcant que "no val qualsevol cosa". L'Observatori de l'Ebre, tot i que encara no ha tancat la seva programació, ja prepara activitats addicionals per explicar el fenomen i orientar el públic per a una experiència segura.
Un atractiu turístic d'abast internacional
L'eclipsi solar total del 2026 ha generat un interès que transcendeix fronteres. Com explica Curto, hi ha persones que "persegueixen" aquests fenòmens per tot el món. "Com l'àrea on hi haurà eclipsi total serà el sud de Catalunya, esperem molta gent del nord del país, inclús de França. Serà agost, probablement hi haurà molta gent de vacances que tindrà disponibilitat i sí, es preveu que bastanta gent vingui aquí a veure-ho", detalla l'investigador.
Les peticions d'informació i reserves ja han augmentat significativament, motiu pel qual preveuen establir limitacions d'aforament tant per a visitants com per a vehicles a l'Observatori de l'Ebre. Curto ha avançat que la Generalitat ha creat un comitè interdepartamental per coordinar totes les qüestions logístiques, habilitar espais adequats i oferir recomanacions per gaudir del fenomen en condicions òptimes.
Recomanacions per a una visita planificada
Des de Prades, Aleix Roig aconsella una arribada "esglaonada" al territori i adverteix que els visitants haurien de pujar a Prades "sempre que tinguin lligat un allotjament al territori, o alguna activitat". "Que no ens passi pel cap desplaçar-nos el mateix dia 12", avisa el responsable, recordant que les Muntanyes de Prades constitueixen un "territori fràgil" i un "entorn natural protegit" amb capacitat limitada.
Per afavorir aquesta arribada progressiva, han organitzat un festival del 10 al 13 d'agost de 2026 amb observacions diürnes i nocturnes, tallers i actuacions musicals. Roig indica que "la majoria d'allotjaments estan ja en percentatges d'ocupació per sobre el 80%" i recomana planificar les visites per a les darreres setmanes d'estiu i les primeres de tardor, advertint que molt aviat molts establiments estaran completament reservats.