METEOROLOGIA
Rècord de calor a Ponent
Lleida i Torres de Segre arriben als 41,8º i la Seu d’Urgell en marca 40, la més alta des del 2021. La Paeria ha cedit tretze ventiladors aquest estiu a col·lectius vulnerables i entitats
Les previsions es van complir i ahir es va registrar el dia més calorós de l’estiu a Ponent. En el pic de la segona onada de calor de l’estiu, Lleida i Torres de Segre van marcar la temperatura més alta de les comarques lleidatanes, amb 41,8º graus. El màxim es va quedar a Vinebre, al Tarragonès, amb uns sufocants 43,8º. El Servei Meteorològic de Catalunya va destacar que es van registrar temperatures rècord en cinc de les 121 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques (XEMA), entre les quals la de la Seu, que ahir va marcar els 40 graus, la més alta des del 14 d’agost del 2021. Diversos municipis de Ponent van superar els 41 graus, com Lleida ciutat, que va marcar la màxima més alta en un mes d’agost els últims 85 anys, segons @climadelleida.
Al camp, alguns productors han optat per iniciar la jornada encara de nit, per evitar les primeres hores de calor, com és el cas d’una finca del Pla d’Urgell en la qual treballen amb llums artificials per començar la recollida a les cinc de la matinada, segons va explicar el president d’Asaja, Pere Roqué. Des de dijous passat, s’han establert horaris especials davant de l’augment de les temperatures.
D’altra banda, la Paeria de Cervera va anunciar que ahir i avui l’entrada a les piscines municipals seria gratuïta per a col·lectius de risc: majors de 65 anys, nens de fins a 5 anys, dones embarassades, persones amb discapacitat i malalts crònics.
Per la seua part, l’ajuntament de Lleida ha cedit aquest estiu un total de 13 ventiladors procedents del material de recursos. Els aparells s’han deixat a persones grans en situació de dependència, entitats que donen servei de lleure educatiu a nens en espais municipals o a serveis d’acollida d’urgència per a dones en situació de violència masclista, entre d’altres.
La Generalitat insta a extremar les precaucions al medi natural i trucar al 112 en cas de veure una columna de fum. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l’alerta del pla per calor molt intensa diürna i nocturna, que es pot allargar fins a aquesta nit. D’altra banda, els Bombers van rescatar ahir dos excursionistes que van alertar que es trobaven molt cansats i no tenien aigua per continuar la marxa a la Pobla de Segur. Després de contactar-hi via WhatsApp, finalment es va activar un equip dels GRAE amb helicòpter, que va auxiliar els excursionistes i els va traslladar fins al seu vehicle.
També a Europa
Risc molt alt de focs en 49 municipis lleidatans
Els Agents Rurals tenien activat ahir el nivell 3 del Pla Alfa a 109 municipis d’11 comarques de Catalunya per situació de perill molt alt d’incendis. D’aquests, 49 eren lleidatans: 15 de les Garrigues; 14 de la Noguera; 9 del Segrià, 7 de l’Urgell i quatre del Pallars Jussà.
Aquesta onada de calor excepcional també fueteja gran part d’Europa amb temperatures que s’eleven per sobre dels 42 graus a alguns punts de França, Portugal, els Balcans i altres punts d’Espanya (que ahir va marcar una màxima de 44,3º a Huelva), i que ha posat en avís per risc extrem d’incendis moltes zones del continent.
Nits tòrrides i calor intensa en quatre comarques
Protecció Civil va assenyalar ahir que l’episodi de calor intensa es mantindrà avui a les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell, la Noguera i les Garrigues. La nit de diumenge a dilluns va ser la més càlida d’aquest estiu en alguns sectors de Catalunya. A Barcelona es va registrar una mínima de 28,6º al Raval i 27,9º a l’Observatori Fabra.