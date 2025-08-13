És un dels castells més impressionants del món i és més a prop del que penses
Entre Bilbao i un dels enclavaments més fotografiats d’Espanya s’alça majestuós sobre un turó, testimoni de sagnants batalles nobiliàries i transformat per complet al segle XIX
Ubicat estratègicament a la localitat de Gatika, entre la capital biscaïna i San Juan de Gaztelugatxe, el Castell de Butrón s’erigeix com un dels monuments medievals més impressionants d’Espanya. Aquesta fortalesa, que domina el paisatge des de dalt d’un turó rocós i envoltat per un bosc centenari, ha estat testimoni de segles d’història basca i actualment és objecte d’intriga després de la seua recent adquisició per un misteriós multimilionari.
El castell, amb la seua imponent silueta que sembla extreta d’un conte, transporta els visitants a l’Edat Mitjanament i específicament a les conegudes guerres banderizas que van assolar el territori basc durant més de tres segles. Els poderosos senyors de Butrón van exercir el seu domini des d’aquesta fortalesa, convertint-la en epicentre de sagnants conflictes entre faccions nobiliàries de Bizkaia des del segle XVI.
La història d’aquesta joia arquitectònica es remunta a mitjans del segle XIII, quan inicialment no era més que una modesta casa-torre. No va ser fins el segle XIV quan, sota la direcció del V Senyor de Butrón, l’edificació va experimentar la seua primera gran transformació per convertir-se en l’imponent castell que establiria les bases de l’estructura que coneixem avui.
La transformació fantasiosa del segle XIX
L’aspecte actual del Castell de Butrón és fruit d’una ambiciosa remodelació duta a terme al segle XIX. L’arquitecte Francisco de Cubas, seguint les tendències arquitectòniques que predominaven a Europa Central durant aquella època, va realitzar una intervenció tan radical com extravagant que va canviar per sempre el rostre de la fortalesa.
De la construcció original, Cubas va preservar únicament els fonaments, mentre que la resta del castell va ser completament reconstruït des de zero. Per a aquesta reinvenció, l’arquitecte es va inspirar en els cànons estètics que es consideraven ideals per a les construccions militars gòtiques, i va prendre com a referència el majestuós alcàsser de Segòvia per dissenyar la nova i espectacular torre de l’homenatge que avui caracteritza al castell.
El projecte va incloure la creació d’un nou recinte emmurallat amb quatre torres angulars que es van integrar amb els elements preexistents. El resultat va ser una edificació visualment impactant, encara que curiosament poc pràctica en termes de distribució interior, a causa de la seua particular planta quadrada que complica la circulació dins de l’edifici.
Ubicació estratègica i valor turístic
Situat a tot just tres quilòmetres de Mungia, el Castell de Butrón té una ubicació privilegiada al cor de Biscaia. Aquesta zona va experimentar un notable desenvolupament econòmic fa aproximadament dos segles, quan es va convertir en un important corredor comercial que connectava l’interior de la província amb el port pesquer de Bermeo, que per llavors era el principal enclavament marítim de la regió.
La seua proximitat a la costa biscaïna el converteix en una parada obligatòria per als turistes que visiten Bilbao o la Reserva de la Biosfera d’Urdaibai. El 2025, aquest monument històric continua sent un dels grans atractius turístics del nord d’Espanya, captivant visitants de tot el món amb la seua peculiar arquitectura i la seua rica història.
El misteri del nou propietari
Un dels aspectes que més interès ha despertat recentment sobre el Castell de Butró és el seu canvi de propietat. La fortalesa va ser adquirida per un enigmàtic multimilionari la identitat del qual es manté sota estricte secret, generant tota mena d’especulacions entre els habitants de la zona i els mitjans de comunicació.
Aquesta operació immobiliària ha revifat l’interès pel castell i ha despertat nombroses preguntes sobre el futur d’aquest emblemàtic monument. Es mantindrà com a atracció turística? Serà transformat en una residència privada? O potser es convertirà en un exclusiu hotel de luxe? De moment, l’hermetisme entorn dels plans del nou propietari alimenta el misteri que envolta a aquesta joia arquitectònica del País Basc.
Valor cultural i històric
Més enllà de la seua impressionant arquitectura, el Castell de Butrón representa un important capítol en la història dels conflictes nobiliaris bascos. Durant els segles de guerres banderizas, aquesta fortalesa va ser testimoni d’intenses lluites pel poder i el control territorial entre les diferents famílies nobles de Bizkaia.
Els experts en patrimoni històric destaquen que, malgrat la seua transformació vuitcentista, el castell conserva un innegable valor com a testimoni de les tensions socials i polítiques que van definir l’Edat Mitjana al nord d’Espanya. La fortalesa és considerada actualment un dels exemples més notables d’arquitectura neogòtica a la península ibèrica, representant perfectament el gust romàntic pel medieval que va caracteritzar a l’alta societat espanyola del segle XIX.