METEOROLOGIA
Mor un temporer durant el pic de calor
En una finca fructícola d’Alcarràs, i les temperatures van superar ahir els 40º
Un temporer de 61 anys va morir dilluns a la tarda mentre collia fruita en una finca d’Alcarràs, segons va avançar l’ACN i va confirmar aquest diari. Els Mossos d’Esquadra van ser alertats sobre les cinc de la tarda, coincidint amb el pic de l’onada de calor, amb temperatures que van superar els 40 graus a la zona. Segons fonts pròximes, l’home, veí de Lleida i d’origen romanès, s’havia marejat i es va alertar el SEM. Tanmateix, els serveis sanitaris no van poder fer res per reanimar-lo i van confirmar la defunció. Els Mossos han obert una investigació per determinar si es tracta d’un accident laboral i l’autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i si aquestes es van deure a un cop de calor. Per la seua part, l’alcalde d’Alcarràs, Jordi Castany, va lamentar els fets i va destacar l’esforç de les empreses agrícoles per adaptar el treball a les altes temperatures. En els últims dies, s’han establert jornades intensives entre primera hora del matí i les dos de la tarda, amb una pausa per descansar i refrescar-se, va recordar, procurant sempre que els treballadors tinguin aigua a la seua disposició. “Al meu pare l’han deixat morir al camp, l’han deixat tirat a sota d’un arbre. Ningú ha trucat a l’ambulància, ningú ha avisat la família. Ha mort sol”, va assegurar el fill de la víctima, segons va publicar El Periódico. La família va explicar a aquest mitjà que l’home es va començar a trobar malament a les dos del migdia, va demanar auxili a la seua encarregada i aquesta el va instar que reposés sota l’ombra d’un arbre, on va morir dos hores després. Mentrestant, UGT de Catalunya i UGT FICA van lamentar la mort del treballador i van demanar que s’investigui de forma exhaustiva la causa. Així mateix, van exigir a l’administració que intensifiqui les inspeccions de treball aquests dies i van assenyalar que, si és necessari, s’han de parar les activitats a l’aire lliure. En la jornada d’ahir, les temperatures van registrar un lleuger descens, però van tornar a superar els 40 graus a Ponent. La màxima de Catalunya es va anotar a Albesa, amb 40,7º, seguida de Lleida ciutat, amb 40,6º, o Baldomar i Seròs, amb 40,5º. La jornada asfixiant de dilluns la va seguir una nit tòrrida. A les onze de la nit, la temperatura vorejava els 30 graus, com a Tàrrega (29,8º) i Lleida (29,3º). Les previsions apunten que la calor afluixarà avui i demà.
ERC demana obrir refugis tancats i la Paeria, que hi ha alternatives
La Paeria va assegurar ahir que els refugis climàtics estan oberts d’acord als horaris previstos i dins del pla per prevenir els efectes de la calor de Lleida. Així va respondre a les crítiques d’ERC, que va denunciar que no s’activessin els refugis que estan tancats. El grup municipal d’ERC va posar d’exemple que la Biblioteca de Pardinyes està tancada tot l’agost, així com altres espais. Des de l’ajuntament van assegurar que els espais que ERC diu que estaven tancats dilluns “són equipaments que no obren aquell dia, com el Morera o la Panera”, però que “la ciutadania té altres alternatives, com els centres cívics”. A més, va recordar que, malgrat no ser refugis climàtics per si mateixes, les piscines municipals mantenen l’ampliació d’horari, fins a les 20.30 h, que es va implantar l’any passat.