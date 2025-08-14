Avís per temps violent a diverses comarques de Lleida
Meteocat i Protecció Civil alerten de calamarsades i fortes ratxes de vent en zones del Pirineu aquest dijous a la tarda
Protecció Civil ha emès un avís per temps violent aquest dimecres a la tarda a diverses comarques de Lleida. Alerta que fins les 19.00 hores es podran produir calamarsades i fortes ratxes de vent a les comarques lleidatanes de l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès, per la qual cosa demanen "precaució" a la població.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat que hi ha diverses tempestes actives al Pirineu i que la més intensa descàrrega a la comarca del Alt Urgell, on s’ha emès un avís de perill molt alt per temps violent.