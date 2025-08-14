Fer el llit diàriament podria afectar la teua salut, segons un estudi
La Universitat de Kingston revela que mantenir els llençols desfets redueix la proliferació d’àcars, principals causants d’al·lèrgies i asma
Un estudi científic realitzat per la Universitat de Kingston i publicat al mitjà britànic The Independent ha qüestionat un dels hàbits domèstics més arrelats. La investigació demostra que fer el llit cada matí podria resultar perjudicial per a la nostra salut respiratòria, establint una connexió directa entre els llits perfectament ordenats i un risc més gran de desenvolupar problemes d’asma i al·lèrgies.
Segons explica el Dr. Stephen Pretlove, investigador principal de l’estudi, el problema fonamental es troba en els àcars de la pols que habiten als nostres llençols. Aquests diminuts insectes prosperen en ambients humits generats per la suor nocturna, trobant als llits un ecosistema ideal per a la seua reproducció. Les xifres resulten alarmants: un sol llit pot allotjar fins a 1,5 milions d’aquests organismes microscòpics, que s’alimenten principalment de les cèl·lules mortes de pell humana que desprenem mentre dormim.
Per què és millor no fer el llit?
La clau del descobriment està en l’exposició d’aquests àcars a condicions adverses per a la seua supervivència. Quan deixem el llit desfet, aquests organismes queden exposats a la llum solar i a un ambient sec, condicions que dificulten significativament la seua proliferació. Al contrari, un llit perfectament fet, amb llençols i edredons ben col·locats, crea un microclima humit i fosc que afavoreix la reproducció i supervivència d’aquests insectes.
"En cobrir els àcars amb els llençols, les vànoves i/o les fundes nòrdiques, aquests aràcnids augmenten la seua esperança de vida, a l’habitar en millors condicions per la calor de la roba de llit i la humitat generada per la suor humana", assenyalen els investigadors en l’estudi publicat.
La ventilació adequada dels dormitoris, juntament amb l’exposició de la roba de llit al sol i a l’aire fresc, són factors determinants per reduir la població d’àcars, la qual cosa podria traduir-se en una disminució de problemes respiratoris com l’asma o reaccions al·lèrgiques en persones sensibles.
Beneficis addicionals de no fer el llit
L’estudi també assenyala altres beneficis de trencar amb aquesta rutina matinera. Alguns investigadors han relacionat cert nivell de desordre amb un augment de la creativitat i una capacitat més gran per resoldre problemes. A més, prescindir d’aquesta tasca diària suposa un estalvi considerable de temps: els aproximadament 5 minuts diaris dedicats a fer el llit equivalen a unes 30 hores anuals (un dia i 6 hores) que podrien invertir-se en altres activitats.
Quins avantatges té fer el llit?
Malgrat les evidències científiques, existeix una sèrie de beneficis psicològics i pràctics associats a mantenir aquest hàbit:
- Evita la temptació de tornar al llit després d’haver-se aixecat, la qual cosa pot ajudar a mantenir rutines més disciplinades.
- Contribueix a l’ordre general de l’habitació, el que pot motivar a ordenar altres espais del dormitori.
- Funciona com a eina educativa per fomentar l’ordre i la responsabilitat en els nens.
- Proporciona una millor experiència en ficar-se al llit a la nit, evitant les molèsties de llençols arrugats o malament col·locades.
Com combatre els àcars si prefereixes fer el llit?
Per als qui prefereixin mantenir l’hàbit de fer el llit per raons d’ordre o preferència personal, els experts recomanen adoptar algunes mesures preventives contra els àcars:
- Ventilar adequadament l’habitació cada matí, permetent que l’aire fresc i la llum solar entrin durant almenys 15-20 minuts.
- Rentar la roba de llit (llençols, fundes de coixí i edredons) regularment, preferiblement a temperatures superiors a 60°C per eliminar eficaçment els àcars.
- Eixugar els llençols i altres elements tèxtils al sol sempre que sigui possible, ja que la radiació ultraviolada té propietats desinfectants.
- Utilitzar fundes antiàcars per a matalassos i coixins, especialment recomanats per a persones amb al·lèrgies diagnosticades.
Quina és la freqüència recomanada per canviar els llençols?
Els microbiòlegs recomanen canviar els llençols almenys una vegada per setmana. En èpoques de calor, quan se sua més, o per a persones amb problemes de pell o al·lèrgies, pot ser convenient augmentar aquesta freqüència a dos vegades per setmana. El rentat s’ha de realitzar a temperatures elevades per garantir l’eliminació d’àcars i altres microorganismes.
La decisió final sobre fer o no el llit sembla quedar en mans de cada persona, segons les seues prioritats: la salut respiratòria o l’ordre domèstic. En qualsevol cas, els experts coincideixen en la importància de ventilar adequadament els dormitoris i mantenir una higiene rigorosa de la roba de llit, independentment de si s’opta per deixar-la feta o desfeta cada matí.