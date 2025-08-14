L’OCU avisa: aquestes són les estafes online més habituals a l’estiu
Entre elles, les falses ofertes en allotjaments i les multes en desplaçar-se amb cotxe
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha emès una alerta sobre les estafes més comunes a Internet durant les vacances, destacant especialment les falses ofertes d’allotjament, activitats de lleure i suposades multes de trànsit que utilitzen tècniques com el 'phishing' i 'smishing' per enganyar els consumidors, segons va informar l’entitat.
Entre els mètodes més utilitzats pels ciberdelinqüents, l’OCU assenyala els falsos cupons de descompte de plataformes com Airbnb oferts per tercers o missatges urgents que sol·liciten confirmar dades de reserves fent-se passar per Booking. Aquests ganxos busquen principalment obtenir informació bancària dels usuaris de forma fraudulenta.
Un altre engany freqüent és el missatge fals que simula procedir de la Direcció General de Trànsit (DGT), informant sobre multes pendents que s’han de pagar immediatament per evitar recàrrecs. L’OCU recorda que les autoritats de trànsit mai no notifiquen sancions a través d’SMS o correu electrònic.
Com protegir-se de les estafes digitals
Per evitar caure en aquestes trampes, l’OCU recomana no obrir correus o missatges d’origen desconegut i desconfiar de comunicacions alarmistes o que apressin a fer clic en enllaços, fins i tot si semblen provenir de remitents coneguts.
"Si el que rep és una trucada demanant les seues dades bancàries, sàpiga que és falsa, cap empresa o banc no demana aquesta informació per telèfon", adverteix l’organització en el seu comunicat. A més, assenyala que qualsevol pagament realitzat sota els efectes d’un engany no pot considerar-se autoritzat, per la qual cosa l’entitat financera està obligada a reemborsar els diners.
Segons dades del Banc d’Espanya, les pèrdues derivades de pagaments electrònics fraudulents com a conseqüència de pràctiques com el 'phishing' o el 'smishing' van assolir gairebé els 500 milions d’euros el 2024, xifra que podria incrementar-se el 2025 si els consumidors no adopten les mesures preventives necessàries.