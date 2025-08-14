PROTECTORES
Recapten fons per ajudar l’Olivo, un gat que no pot caminar: "estava paralític de cintura cap avall"
Venda de magdalenes i cookies per sufragar la rehabilitació de l'animal, que va ser rescatat ferit el dia de l’apagada a les Borges Blanques. Tenia un cop a la columna i una fractura al maluc
L’associació ResCats Borges, de la capital de les Garrigues, i RAA –Rehabilitació i Acupuntura Animal de Lleida– han iniciat una venda de magdalenes i cookies veganes per recaptar fons que ajudin a sufragar la recuperació d’un gat ferit que va ser rescatat a la capital de les Garrigues el dia de l’apagada, el passat 28 d’abril. Com a símbol de força i de resiliència, la cuidadora del felí el va batejar amb el nom d’Olivo.
Paula Vanasco, terapeuta felina i membre de ResCats, explica a SEGRE que el gat va ser trobat amb un cop a la columna, una fractura al maluc i una orella tallada. “Estava paralític de cintura cap avall i no retenia esfínters, de manera que vam començar amb la medicació i la rehabilitació”, afegeix. Ja porten tres mesos i acudeixen dos vegades per setmana al centre de rehabilitació situat al carrer del Penedès, al barri de Balàfia, que no han dubtat a iniciar la venda dels dolços per ajudar que l’Olivo pugui tornar a caminar.
Fins ara han recaptat 250 euros i estan pendents de si necessita una cirurgia en una pota. Així mateix, busquen padrins virtuals per a l’Olivo, ja que, de moment, seguirà en acollida a casa de Vanasco fins que rebi l’alta.
Els grans oblidats
“Els gats amb problemes de mobilitat són els grans oblidats, ja que, normalment, aquests casos acaben amb una eutanàsia de l’animal. Per això agraïm tota la implicació dels centres i veterinaris que ens estan donant suport”, recalca la terapeuta. Per saber més sobre l’evolució de l’Olivo, es poden seguir els comptes de @rescats.bb i @raa rehabilitacion_ acupuntura.
Més abandons de llorigades en els mesos d’estiu
L’associació ResCats Borges denuncia que hi ha més abandons de llorigades de gats a la primavera i l’estiu. Segons assenyala Paula Vanasco, l’entitat utilitza el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn), per mirar de controlar la població de gats de carrer. Tanmateix, assegura que hi ha un problema amb la falta d’esterilització de gats domèstics. “Hem trobat gats en contenidors o al canal”, lamenta.
Una entitat petita que acull trenta felins
ResCats Borges té actualment al seu refugi uns 30 gats i també treballa amb diverses cases d’acollida. “Som una entitat petita, per la qual cosa qualsevol ajuda serà benvinguda”, defensa Paula Vanasco. Les protectores lleidatanes funcionen gràcies als voluntaris, també els mesos d’estiu, i les aportacions econòmiques, per poder sufragar els costos veterinaris i d’alimentació.