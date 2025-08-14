T’han robat el mòbil a Catalunya? Els Mossos han habilitat un web per tornar els que han recuperat
La policia catalana ha recuperat més de 1.000 dispositius després de desarticular diverses organitzacions criminals dedicades al robatori de telèfons al juliol
Els Mossos d’Esquadra han creat un espai digital específic a la seua pàgina web oficial per facilitar la devolució de més de 1.000 telèfons mòbils que van ser recuperats durant diverses operacions policials realitzades al juliol. Aquest servei permet als ciutadans comprovar si el seu dispositiu robat es troba entre els recuperats pel cos policial català.
Segons han informat fonts oficials, la policia catalana ha desarticulat diverses organitzacions criminals dedicades al robatori de terminals mòbils durant l’estiu passat. Els propietaris que sospitin que el seu telèfon podria ser entre els confiscats hauran d’introduir el codi IMEI del dispositiu a la plataforma habilitada i, en cas d’obtenir una resposta positiva, contactar amb els Mossos per verificar tota la informació necessària.
Com funcionar el sistema de recerca
El procés per comprovar si un telèfon robat ha estat recuperat és senzill. Els usuaris han d’accedir al portal web dels Mossos d’Esquadra i introduir el número IMEI del seu dispositiu extraviat. La recerca, de moment, es limita als dispositius recuperats en les operacions de juliol que encara estan pendents de ser tornades als seus legítims propietaris.
Les autoritats han aclarit que el resultat d’aquesta consulta és merament indicatiu. Per confirmar que el dispositiu està efectivament pendent de ser retornat, els ciutadans hauran de seguir les instruccions mostrades en pantalla i posteriorment posar-se en contacte amb la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra per completar el procés de verificació.