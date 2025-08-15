La calor persisteix a Lleida i deixa imatges de carrers desèrtics i places buides
El Procicat preveu que les temperatures vagin a l'alça a la majoria de comarques de Ponent
Les altes temperatures persisteixen aquest divendres a les comarques de Ponent amb imatges de carrers desèrtics i places buides en diferents municipis del Baix Segre. La calorada coincideix amb el dia festiu del 15 d'agost amb la majoria d'establiments tancats. És per això que aquells han sortit de casa seva ho han fet per motius de força major com per anar a la farmàcia, si bé alguns també han aprofitat les primeres hores per fer esport o passejar. Els bars del poble també han estat un dels espais on pal·liar els efectes de la calor i municipis com Torres de Segre ofereixen l'entrada gratuïta a les piscines. Segons el Procicat, la calor anirà a l'alça aquest divendres a la tarda a la majoria de les comarques de la plana de Lleida.
Tot i que les places o els bars de poble són dos dels llocs de trobada per excel·lència per als veïns de les zones rurals al llarg de tot l'any, acudir en aquests espais si hi ha ombra o climatització durant els episodis d'onada de calor fa que el dia sigui més suportable. Tot i això, a partir de migdia els carrers de municipis com Alcarràs, Massalcoreig o la Granja d'Escarp han quedat buits sota un sol de justícia.
Les altes temperatures d'avui, però, no han estat un inconvenient per la Pilar i els seus amics, els quals han fet parada a la Granja d'Escarp en el marc de la seva ruta en moto cap a Toledo. "Quan estàs de vacances la calor és més suportable i anant en moto ens toca l'aire", ha apuntat. En tot cas, aquesta veïna d'Igualada ha dit que durant el viatge faran front a la calorada fent parades i refrescant-se sovint amb aigua.
Qui ha aprofitat per sortir als carrers de Massalcoreig durant el matí ha estat el Josep, qui ha dit que la calor la porta "molt malament". En aquest sentit, ha explicat a l'ACN que només surt a fer un cafè i després es queda a casa durant tot el dia. Per pal·liar els efectes de la calor, ha apuntat que s'ajuda dels ventiladors i l'aire condicionat. "També bec molta aigua", ha afirmat.
Precisament, les que ha comentat el Josep són algunes de les mesures que Protecció Civil recomana per minimitzar riscos de patir els efectes de les altes temperatures com els cops de calor. Altres consells que s'afegeixen a la llista són evitar els àpats copiosos, practicar esport a primera hora del matí o al vespre, tenir especial cura de les persones vulnerables i pensar en el benestar de les mascotes.
Les temperatures tocaran sostre diumenge
El Procicat preveu que la calor s'intensifiqui aquest divendres a la tarda en un episodi que continuarà fins a principis de la setmana vinent. De cara diumenge, però, s'espera que la calorada toqui sostre amb una afectació a gairebé tot el territori a excepció de les comarques del Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquest sentit, es preveu que les comarques de l'Alt Camp, Alt Penedès, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Llobregat, Garrigues, Montsià, Pla d'Urgell, Priorat, Ribera d'Ebre, Segrià, Terra Alta i Vallès Occidental estiguin en nivell de perill alt.
En aquest sentit, es recomana als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari i que es tingui especial vigilància en les persones de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure i persones amb malalties cròniques.