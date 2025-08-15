La justícia ho confirma: la popular cançó ‘Baby Shark’ no va ser plagi
El vídeo Baby Shark Dance és el més vist a YouTube amb més de 16.000 milions de visites, aproximadament el doble que el segon, Despacito
El Tribunal Suprem de Corea del Sud va dictaminar dijous que la popular cançó infantil sud-coreana Baby Shark no constitueix plagi, amb la qual cosa rebutja la demanda per drets d’autor presentada per un compositor nord-americà.
Amb la seua enganxosa lletra, el vídeo Baby Shark Dance és el més vist a YouTube amb més de 16.000 milions de visites, aproximadament el doble que el segon, Despacito.
El 2019, el compositor novaiorquès Johnny Only, el nom real del qual és Jonathan Wright, va presentar una demanda a Seül a l’al·legar que el tema del 2015, de la companyia emergent educativa sud-coreana SmartStudy, copiava una cançó seua publicada el 2011. Only exigia una indemnització de 21.700 dòlars i acusava l’empresa de copiar elements de la seua obra, com la línia de baix i el ritme.