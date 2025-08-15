SEGRE

La justícia ho confirma: la popular cançó ‘Baby Shark’ no va ser plagi

El vídeo Baby Shark Dance és el més vist a YouTube amb més de 16.000 milions de visites, aproximadament el doble que el segon, Despacito

vídeo de ‘Baby Shark’ de Youtube té més de 16.000 milions de visites

vídeo de ‘Baby Shark’ de Youtube té més de 16.000 milions de visitesEuropa Press

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

El Tribunal Suprem de Corea del Sud va dictaminar dijous que la popular cançó infantil sud-coreana Baby Shark no constitueix plagi, amb la qual cosa rebutja la demanda per drets d’autor presentada per un compositor nord-americà. 

Amb la seua enganxosa lletra, el vídeo Baby Shark Dance és el més vist a YouTube amb més de 16.000 milions de visites, aproximadament el doble que el segon, Despacito. 

El 2019, el compositor novaiorquès Johnny Only, el nom real del qual és Jonathan Wright, va presentar una demanda a Seül a l’al·legar que el tema del 2015, de la companyia emergent educativa sud-coreana SmartStudy, copiava una cançó seua publicada el 2011. Only exigia una indemnització de 21.700 dòlars i acusava l’empresa de copiar elements de la seua obra, com la línia de baix i el ritme.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking