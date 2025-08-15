UNIVERSITAT
Sixena, a debat a Prada de Conflent
La polèmica de l’art centrarà una de les propostes de la Universitat Catalana d’Estiu, amb la historiadora lleidatana Carmen Berlabé. La 57 edició d’aquest encontre arrancarà diumenge
A partir d’aquest diumenge i fins al dissabte 23 d’agost la localitat de Prada de Conflent tornarà a convertir-se en l’epicentre de la cultura catalana amb la celebració de l’edició ja número 57 de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), amb una programació plena de cursos acadèmics i activitats culturals als peus del Canigó. Com cada estiu, els cursos, tallers i propostes de caràcter més científic impregnaran una programació acompanyada també de conferències, seminaris i debats emmarcats en l’actualitat de l’àmbit social, cultural i polític dels territoris de parla catalana.
Per això, l’UCE no podia oblidar-se d’una qüestió de política cultural que afecta des de fa anys Aragó i Catalunya, i en especial el Museu Diocesà de Lleida, amb les obres d’art reclamades des de la comunitat veïna. L’actualitat ha volgut que la problemàtica se centri ara en el monestir de Sixena i les pintures murals que conserva i exhibeix des de fa dècades el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que han de retornar al cenobi oscenc per ordre judicial. Així, el proper dia 22 (12.00 h), Prada acollirà un acte sobre aquesta polèmica de títol ben significatiu: Sixena i l’anticatalanisme.
El periodista Quico Sallés moderarà un debat en el qual hi ha prevista la participació de la historiadora de l’art i exconservadora del Museu de Lleida Carmen Berlabé, juntament amb l’advocat i membre de la Comissió de la Dignitat Josep Cruanyes i la catedràtica emèrita d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i membre de l’Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi Mireia Freixa.
D’altra banda, els debats sobre la llengua catalana són una altra de les qüestions que mai no fallen al cartell de cursos de l’UCE. En aquesta ocasió, amb la situació actual del català en el punt de mira a causa del clar retrocés en l’ús social segons totes les enquestes, sobretot per part del sector de la població més jove, destaca el curs titulat Els atacs contra la llengua, coordinat per l’escriptor i activista cultural de la Franja Joaquim Monclús i en el qual participarà, entre altres ponents, el professor i escriptor establert a Fraga Quim Gibert. Aquest també presentarà la seua última publicació, Allà d’allà. Alfabet incomplert de la Franja de Ponent (Llibres de l’Índex).
El cartell de l’UCE, del cubista Palau Ferré, amb llaços a Lleida
Artistes com Tàpies, Plensa o Barceló han il·lustrat en alguna ocasió el cartell oficial de la Universitat Catalana d’Estiu. En aquesta ocasió, l’UCE ha volgut retre homenatge al singular artista de Montblanc Maties Palau Ferré (1921-2000), en commemoració del 25 aniversari de la seua mort, reproduint al cartell un oli sobre tela d’un paisatge que va pintar durant la dècada dels anys setanta.
Pintor, escultor i ceramista format a l’Escola de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, va estar molt influït pel cubisme picassià i pels anys en què va viure a París, als cinquanta i seixanta.Val a destacar que Palau Ferré va mantenir una estreta relació amb Ponent a través de diversos projectes artístics i amistats personals. Entre aquestes, la que va disfrutar amb el poeta i intel·lectual de Cervera Jaume Ferran: el pintor va retratar la seua esposa i el literat va dedicar pròlegs i articles al seu amic cubista. El 1975 va donar un quadre a favor de les persones amb diversitat funcional de Lleida; el 1982, una pintura per finançar la restauració del monestir de Vallbona de les Monges; i l’església de l’Espluga Calba llueix diversos obres de l’artista, autor també de la façana de la Sagrada Família de la Seu d’Urgell.