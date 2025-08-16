Pont llarg de festa major
Una trentena de poblacions de tota la demarcació van viure ahir, Mare de Déu d’Agost, el dia àlgid de les seues celebracions. Amb programes farcits d’activitats per a tots els públics
Torregrossa. Els Grallers Els Descordats van ser els encarregats d’assegurar l’ambient festiu per tot el municipi. - JORDI ECHEVARRIA
Linyola. La Coral Flor de Lli, amb sis dècades d’història, va ser la protagonista del pregó de festes així com la missa major, celebrada ahir a l’església de Santa Maria d’aquesta població del Pla d’Urgell. - A.TORREGROSSA
La gimcana rural més famosa de les Garrigues. - CARMINA MARSIÑACH
Malgrat. Les veïnes i els veïns d’aquest municipi de la Segarra van gaudir ahir d’una ballada popular de sardanes cap al tard. - A.ORGANYÀ
Organyà. En el marc de la festa major, el poble es va omplir d’escuma i aigua. Desenes de persones van gaudir de l’activitat. - J.TARRAGÓ
Arbeca. El fang, l’aigua i les proves esbojarrades van tornar a ser protagonistes a Arbeca amb les clàssiques competicions de grups mixtos de l’Arbequí de Ferro, un dels esdeveniments més esperats de les seues festes. - A. LLIMIANA
Sucs. L’elecció de les pubilles i el pregó de l’activista Marina Pifarré, van marcar l’inici de la festa major d’aquesta entitat municipal de Lleida. - EDGAR ALDANA
Llimiana. La missa en honor de la patrona i les sardanes van ser dos dels actes d’ahir. Avui tindrà lloc el sopar de germanor. - A.MAIALS
Maials. Entre les activitats de la festa major ahir, els assistents a la sala Societat van gaudir de les coreografies d’un escala en hi-fi. - JORDI ECHEVARRIA
Rialp. Veïnes i veïns del municipi del Pallars Sobirà de totes les edats van gaudir de la festa de l’escuma. - JORDI ECHEVARRIA
Les comarques lleidatanes van iniciar ahir el pont de la Mare de Déu d’Agost, un cap de setmana festiu per excel·lència i en el seu marc una trentena de localitats del territori celebren la festa major amb programes plens d’activitats, jocs per a grans i petits, folklore, cercaviles, sopars populars, tornejos, pregons i balls.
A Rialp, les festes que van començar dimecres continuaran fins diumenge i entre les activitats programades val a destacar el concert d’ahir de la banda La Fuga, en què estava prevista l’assistència d’unes 1.500 persones. Per avui, el programa inclou el concurs de botifarra al Saló, la festa holi i la música de les bandes Bandidos, La Oreja de TikTok i Mon DJ.
Maials va començar dijous amb el pregó i la proclamació de les pubilles i els hereus del 2025. I va celebrar una missa major en honor de la Verge de l’Assumpció, patrona del municipi, a la tarda hi va haver una escala en hi-fi i la jornada havia d’acabar amb un ball de nit. El programa d’avui inclou correbars, havaneres amb Els Cremats, un espectacle infantil, el xou a càrrec de l’humorista Peyu, música amb la banda Jet Lag i per rematar la nit DJ Moncho i DJ Ramón.
Arbeca va gaudir ahir de la 27è edició de la gimcana rural l’Arbequí de Ferro i per avui té previst cucanyes a les piscines amb el grup de Colònies d’Arbeca, una trobada gegantera a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Onze de Setembre, la III Milla Urbana a les pistes d’atletisme, correfocs i un concert amb la banda Hey Pachucos seguit de DJ Trapella.
Multitud de propostes
A Torregrossa, les festes, que s’allargaran fins demà, ja han acollit propostes com el multitudinari concurs de dibuix, que va tenir els més petits del poble com a protagonistes, o una cercavila a càrrec dels Grallers Els Descordats, que va assegurar l’ambient festiu per tot el poble.
A Malgrat, el nucli agregat al municipi de Cervera, dijous van celebrar una caminada i pedalada popular i posteriorment el grup Som Joves va amenitzar la nit amb un escala en hi-fi. Ahir es va celebrar la 18è Tirada de Bitlles, la missa en honor a la Mare de Déu i la festa havia d’acabar amb sardanes, sopar popular i ball amb música del DJ David Beatz.
Linyola ha volgut destacar aquest any una de les seues entitats més emblemàtiques, la Coral Flor de Lli, que celebra sis dècades d’història. Així, la formació va protagonitzar el pregó des del balcó de Cal Formiguera.
A l’Alt Urgell, Organyà acollirà avui gegants, activitats infantils, concerts i ball.
Després d’iniciar ahir la seua festa major, Sucs gaudirà avui dels concerts de les bandes Ovilarion i DJ Maax.
D’altra banda, el municipi de Llimiana també està de celebració i avui tenen previst un taller de dansa àrab, el sopar de germanor, un bingo i música amb discjòqueis.