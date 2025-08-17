CULTURA
Donant valor al patrimoni
L’Associació Amics del Castell de Ciutadilla celebra els 25 anys
L’Associació Amics del Castell de Ciutadilla va donar ahir el tret de sortida als actes del 25 aniversari amb el concert d’havaneres del grup Veus del Segrià.
Abans de l’actuació, l’entitat també va celebrar el dia del soci amb l’assemblea anual. El president, Joan Monyarch, que ocupa el càrrec des del mes de maig passat, va explicar que l’associació va nàixer “amb l’objectiu de donar valor al patrimoni del poble”.
En aquest sentit, va destacar que en aquests 25 anys s’ha reactivat el molí fariner, la Casa Valls i el convent del Roser. També promouen actes culturals al castell i un grup de voluntaris fa visites guiades cada diumenge.