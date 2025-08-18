Ball de la Morisca a Gerri de la Sal
La plaça de Sant Feliu de Gerri de la Sal es va omplir ahir amb centenars de persones que van gaudir del tradicional Ball de la Morisca, amb una primera dansa d’una sola parella i una altra dansa en què participen els veïns del poble. Es tracta de l’acte central de les seues festes i consisteix a representar l’adaptació de la llegenda recollida per l’escriptor pallarès Pep Coll sobre una dona que balla davant d’un enemic que la vol capturar. Per ballar una Morisca cal repetir 13 vegades el cor i es porta a terme amb l’acompanyament de cops de peu a terra.