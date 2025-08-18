COMPETICIÓ
Dos mil persones en els gossos d’atura
Llavorsí celebra la 37 edició del concurs davant d’un nombrós públic. Amb onze pastors catalans i d’Aragó, Euskadi, el País Valencià i les illes Balears, entre ells tres dones
Prop de 2.000 persones van gaudir ahir a Llavorsí d’una demostració de l’ofici de pastor, emblema de la zona i clau per a la seua conservació, a càrrec dels onze que van exhibir les seues habilitats en la 37 edició del concurs de gossos d’atura que celebra cada any aquest municipi del Pallars Sobirà. Els pastors, vuit homes i tres dones, van mostrar coordinació amb els seus gossos border collie i destresa a través de diverses proves en les quals van haver de conduir un ramat d’ovelles entre una closa i diferents perímetres marcats únicament amb petits pals de fusta.
El certamen va reunir pastors catalans, del País Basc, d’Aragó, de les illes Balears i de València. Sis d’ells, cinc de catalans i un de Mallorca, van prendre part en la penúltima jornada de la lliga catalana, que conclourà el proper 7 de setembre a Ribes de Freser.
En primer lloc va quedar Moisès Tarrés amb la seua gossa Mel, en segon Miquel Adrover amb Ron, i el tercer va ser Victor García amb Taf. “Tres dels sis concursants han estat dones”, va celebrar l’alcalde de Llavorsí, Josep Vidal. Va explicar que “tots els anys alguna s’havia animat, però mai havien arribat a ser la meitat i estem molt contents”.
Llavorsí va dedicar tot el cap de setmana a reconèixer el treball dels pastors. “Han cuidat sempre les ovelles, si han pogut viure ha estat gràcies a ells i elles”, va valorar Vidal.
Dissabte va tenir lloc la primera edició del Festival Pirineu Pastor, amb tallers i jocs infantils per descobrir la llana, contacontes o un concert de músiques occitanes, entre altres activitats. “Han vingut més de 1.500 persones de la zona o que estiuegen aquí, un èxit”, va assenyalar l’alcalde.
El municipi va posar a disposició dels visitants fins a tres pàrquings. “Els Mossos ens han ajudat amb el trànsit, així com els voluntaris de l’organització, i un microbús ha atansat al públic a la zona del concurs”, va explicar Vidal.
L’alcalde també va celebrar que “esperàvem que fos un dia molt calorós, però gairebé no ha sortit el sol i hem estat de fàbula”.