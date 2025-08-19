Com acabar amb els mosquits: el mètode japonès que garanteix un estiu sense picadures
L’ancestral tècnica nipona del katori senko guanya adeptes a Espanya per la seua eficàcia prolongada i el seu menor impacte ambiental davant els repel·lents convencionals
Com cada estiu, els mosquits tornen a convertir-se en una de les principals molèsties per a milions de ciutadans. Mentre les temperatures ascendeixen, aquestes dípters proliferen causant incomoditat amb les seues picadures. Entre les diverses solucions disponibles, el tradicional mètode japonès contra els mosquits està captant especial atenció al nostre país, prometent una protecció més duradora i natural que els remeis habituals que solem fer servir durant la temporada estival.
L’element central d’aquesta metodologia oriental és el katori senko, un tipus específic d’encens àmpliament utilitzat al Japó el principal component actiu del qual és el piretre, un extracte natural obtingut de la flor de crisantem reconegut internacionalment per les seues potents propietats insecticides. Aquest sistema ha demostrat una efectivitat superior a les típiques espelmes de citronel·la o els diversos ungüents casolans que habitualment es fan servir per combatre aquests insectes durant els mesos estivals, la qual cosa ha despertat un creixent interès entre els espanyols que busquen alternatives més eficients.
Què és exactament el katori senko i com funciona contra els mosquits?
El katori senko es presenta en forma d’espiral d’encens específicament dissenyada per repel·lir mosquits. La seua composició integra una barreja elaborada de pols de fusta, midó i substàncies insecticides, destacant l’alletrina, un piretroide sintètic derivat de compostos naturals presents en flors del gènere Chrysanthemum. El seu funcionament és senzill però eficaç: s’encén per un dels seus extrems i es consumeix gradualment, alliberant un fum que roman actiu en l’ambient durant diverses hores, sent particularment efectiu en espais exteriors o àrees amb bona ventilació.
L’eficàcia del sistema rau que el fum generat conté compostos neurotòxics específics per als insectes, especialment per als mosquits. Aquests components químics interfereixen directament amb el sistema nerviós d’aquestes dípters, provocant-los desorientació, paràlisi i, finalment, la mort. És important destacar que, fins i tot a baixes concentracions, a més del seu efecte letal, el fum actua com un potent repel·lent, mantenint allunyats els mosquits sense necessitat de contacte directe, la qual cosa converteix el katori senko en una solució pràctica i altament eficaç per prevenir picadures durant els períodes de més calor.
L’enfocament integral del mètode japonès contra els mosquits
El denominat mètode japonès no es limita exclusivament a l’ús del katori senko, sinó que constitueix un enfocament integral que combina diverses pràctiques preventives amb dispositius específics. Aquesta aproximació holística no només se centra en eliminar els mosquits ja presents en l’entorn, sinó que també implementa estratègies per prevenir tant la seua entrada com la seua proliferació, abordant el problema des de múltiples angles.
Japó, caracteritzat per la seua constant recerca de l’harmonia amb la naturalesa i per tenir un clima particularment humit on els insectes —especialment els mosquits— proliferen amb facilitat, ha desenvolupat al llarg de segles tècniques específiques per combatre’ls. La cultura nipona ha aconseguit fusionar sàviament el coneixement ancestral amb enfocaments moderns per crear solucions duradores i respectuoses amb el medi ambient, configurant el que avui coneixem com a mètode japonès.
Aquest sistema complementa l’ús d’encensos com el katori senko amb altres tècniques preventives igualment eficaces. Entre elles destaquen la instal·lació estratègica de mosquiteres i petites malles en finestres i portes, dissenyades específicament per permetre la circulació de l’aire fresc mentre bloquegen eficaçment l’entrada dels indesitjats mosquits. A més, incorpora el cultiu intencionat de plantes repel·lents com la citronel·la, l’alfàbrega o la menta, habituals, a les cases japoneses precisament per la seua capacitat natural per mantenir allunyats aquests insectes.
Per què el mètode japonès està guanyant popularitat a Espanya?
La creixent popularitat del mètode japonès en territori espanyol respon fonamentalment a la seua efectivitat comprovada davant els mètodes tradicionals. A diferència de les solucions temporals com els aerosols o els braçalets repel·lents, l’enfocament nipó ofereix una protecció més duradora i menys agressiva per a les persones, especialment per a aquelles amb pell sensible o problemes respiratoris.
Un altre factor determinant és el seu caràcter relativament natural i sostenible. En una època on la consciència mediambiental va en augment, molts consumidors espanyols busquen alternatives que minimitzin l’ús de químics sintètics potencialment nocius per a l’ecosistema. El katori senko, en basar-se principalment en extractes vegetals, representa una opció més alineada amb aquests valors.
On adquirir productes del mètode japonès a Espanya?
Actualment, l’accés a productes com el katori senko i altres elements del mètode japonès s’ha simplificat notablement a Espanya. Aquests articles poden trobar-se en botigues especialitzades en productes asiàtics, grans superfícies amb secció de llar, establiments dedicats al control de plagues i, per descomptat, a través de nombroses plataformes de comerç electrònic que ofereixen enviaments|trameses directes des del Japó o distribuïdors europeus.
Els preus són variats, però generalment resulten competitius en comparació amb altres sistemes antimosquits de llarga durada disponibles al mercat espanyol. Un paquet estàndard d’espirals katori senko sol oscil·lar entre els 5 i 15 euros, depenent de la quantitat i la marca, oferint diverses setmanes de protecció efectiva si s’utilitza de manera regular durant les hores de més activitat dels mosquits.
Hi ha contraindicacions en l’ús del mètode japonès?
Encara que generalment segur, és important assenyalar que el fum produït pel katori senko pot resultar irritant per a algunes persones, especialment aquelles amb asma o sensibilitat respiratòria. Els experts recomanen utilitzar-lo principalment en espais exteriors o interiors molt ben ventilats, i mantenir-lo allunyat de nens petits i mascotes per evitar la inhalació directa prolongada.
Així mateix, convé recordar que, si bé el mètode japonès ofereix una protecció efectiva, no s’ha de considerar com una solució definitiva al problema dels mosquits. L’ideal és combinar-lo amb altres mesures preventives com l’eliminació d’aigües estancades —principals focus de reproducció d’aquests insectes— i l’aplicació ocasional de repel·lents corporals en situacions d’elevada exposició, com excursions a zones boscoses o pantanoses durant el capvespre.