HISTÒRIA
Excavacions posen sostre a l’antiga Pobla de Segur
La data se situa entre els segles XIV i XVI
La vuitena campanya d’excavacions del Laboratori d’Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona a Sant Miquel del Pui, a la Pobla de Segur, ha arribat a nivells de fomentació dels habitatges que han ajudat a datar la construcció del poblat. El codirector de l’excavació, Jordi Vallverdú, ha explicat que les restes de ceràmica trobades en aquest lloc han ajudat a proposar una data de quan van ser construïdes aquestes estructures.
Les excavacions s’han centrat en dos objectius principals: d’una banda conèixer més l’urbanisme i, de l’altra, intentar datar l’abandó i la fundació dels edificis que es troben.
La construcció se situa al voltant del segle XIV, i els últims usos i abandó, al XVI. Pel que fa a les troballes, la campanya d’aquest any ha estat “bastant pobra” en localització de restes perquè l’abandó del poblat va ser gradual. L’arqueòleg ha explicat que si “hagués estat un abandó violent o precipitat” segurament haurien localitzat més objectes a l’haver hagut de marxar les persones ràpidament”, va dir Vallverú.
L’excavació d’aquest agost s’ha centrat en un sol habitatge, que tindria dos ales diferenciades. Pel gruix dels murs, es podria haver plantejat que hi hagués una planta baixa, un primer pis i fins un segon pis, però “tot està encara dins del terreny de la hipòtesi”, va declarar el codirector de l’excavació.
Sant Miquel del Pui és l’assentament que correspondria a l’ocupació prèvia a l’actual la Pobla de Segur. I segons la documentació, la gent tendia a preferir ocupar les zones més planes, de més fàcil accés i més ben comunicades. Per aquesta raó, el nucli de Sant Miquel del Pui es va anar abandonant gradualment.