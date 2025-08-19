L’Estatut dels Treballadors ho garanteix: l’empresa no pot deixar-te sense tasques en la teua jornada laboral
L’article 4.2 fa referència a l’ocupació efectiva i estableix que tot empleat té dret a rebre feina conforme a la seua categoria professional
El dret a l’ocupació efectiva constitueix un dels pilars fonamentals del marc laboral espanyol, recollit explícitament a l’article 4.2 de l’Estatut dels Treballadors. Aquest dret no només garanteix que el treballador rebi tasques durant la seua jornada laboral, sinó que també assegura el desenvolupament professional continu. Vulnerar aquest dret pot manifestar-se quan un empleat és assignat a tasques molt per sota de la seua categoria, se l'aïlla dels seus companys o, en casos extrems, se'l manté sense activitat durant períodes prolongats.
La legislació espanyola ofereix diversos mecanismes per defensar aquest dret quan es veu compromès. El primer pas recomanat és establir una comunicació formal amb l’empresa, preferiblement per escrit, sol·licitant l’assignació de tasques adequades. Si la situació persisteix, el treballador pot recórrer a accions legals més contundents, com presentar una demanda per vulneració de drets fonamentals.
"Els tribunals han reconegut que la falta d’ocupació efectiva pot constituir una forma d’assetjament laboral quan és utilitzada com a mètode de pressió o càstig", assenyala María González, magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. En situacions greus, l’empleat podria sol·licitar l’extinció del contracte per incompliment empresarial greu, amb dret a percebre una indemnització equivalent a la de l’acomiadament improcedent.
Com documentar i defensar els teus drets laborals
Per als qui es troben davant d’una situació de falta d’ocupació efectiva, els experts subratllen la importància de documentar exhaustivament tots els fets relacionats amb el cas. "És fonamental recopilar proves com correus electrònics en els quals se sol·liciti treball o es comuniqui la situació d’inactivitat, testimonis de companys o fins i tot un diari detallat de la jornada laboral", recomana Elena Pérez, assessora laboral amb més de 15 anys d’experiència.
A més de la documentació, és aconsellable comunicar formalment la situació a l’empresa mitjançant burofax o un altre mitjà que deixi constància, detallant les circumstàncies i sol·licitant l’assignació de tasques apropiades. Les organitzacions sindicals també juguen un paper crucial en aquests casos, oferint assessorament especialitzat i mediació amb l’empresa.