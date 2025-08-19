TRADICIONS
Miracles a xarrups a Cervera
Multitudinària entrada al municipi de 250 litres de l’Aigua de Sant Magí, a la qual s’atribueixen qualitats miraculoses. Torna a brollar de les fonts de la Brufaganya després d’anys de sequera
Amb un temps ennuvolat i l’amenaça d’una pluja que no va arribar, Cervera va viure ahir una multitudinària Entrada de l’Aigua de Sant Magí, amb la participació de centenars de persones i amb 250 litres d’aigua procedents de les fonts del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual se li atribueixen qualitats miraculoses. El capità de la festa, Josep Mas, va destacar que “després d’uns anys complicats per la sequera, la primavera passada va tornar a brollar aigua a les fonts del Sant Magí de la Brufaganya”. “Després de més d’un any i mig, per fi hem tornat a veure brollar aigua”, va afegir. Per aquesta raó, es repartiran un centenar de litres més que l’any passat, malgrat que cal recordar que antigament havien estat uns 600.
L’Entrada de l’Aigua de Sant Magí és una de les tradicions més ancestrals de la capital de la Segarra i, malgrat caure en dilluns, la celebració va estar molt freqüentada. Com és habitual, la desfilada va estar presidida per l’anacoreta de Sant Magí, encarnat des de fa 33 anys per Jordi Casado. El recorregut des de la placeta de l’Estació fins al barri de Sant Magí va entusiasmar els més petits, que no es van voler perdre l’oportunitat de fotografiar-se al costat dels burros.
Juntament amb l’anacoreta de Sant Magí, encapçalen la desfilada els més petits amb vestimenta tradicional catalana i les autoritats locals amb l’alcalde, Jan Pomés, que van caminar al ritme de la música de la Banda del Conservatori de Cervera. Completaven la comitiva una dotzena de burros carregats d’aigua procedent del santuari de la Brufaganya, així com boix i lavanda. Com també marca la tradició, un grup de nens i adolescents va oferir al públic beure l’aigua miraculosa a canvi de donatius per a la festa.
Malgrat que l’aigua ja torna a brollar de les fonts de Sant Magí de la Brufaganya, abans de repartir-se a Cervera, va ser prèviament potabilizda per l’Empresa d’Aigües de Tarragona.
Avui dimarts, dia de Sant Magí, seguiran els actes a Cervera amb el tradicional repartiment de l’aigua de la Brufaganya per la ciutat, amb la comitiva de càrregues i repartidors acompanyats per la banda Musical Alegria, que sortirà a les 8.30 hores. Prèviament hi haurà missa a la capella de Sant Magí i esmorzar de coca i xocolate. A la tarda continuarà la festa amb els Cóssos per a la Mainada a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Coll de les Savines i la festa culminarà amb una altra missa i un sopar a la plaça de Cal Racó amb uns 200 comensals.
Els actes de Sant Magí a Cervera van començar la vigília del 15 d’agost amb la tradicional peregrinació fins a Sant Magí de la Brufaganya per recollir l’aigua. Aquesta tradició es va recuperar el 1992 i en aquesta ocasió va reunir més de 180 participants. Es podia fer a peu, corrent, amb bicicleta o amb autobús. Vuit persones van recórrer el trajecte corrent. Tàrrega també celebrarà avui la festa de Sant Magí.