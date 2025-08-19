Turistes del parc d’Aigüestores i Estany de Sant Maurici: "transmet pau i tranquil·litat. Ens ha encantat"
Amb una puntuació de 4,8 estrelles a Google, els visitants destaquen la pau i bellesa natural de l’únic parc nacional de Catalunya, encara que alguns critiquen la gestió de l’accés
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici continua sent una de les destinacions naturals més valorades de la península . Milers de ressenyes en plataformes digitals li atorguen una excel·lent puntuació de 4,8 sobre 5, destacant principalment la seua bellesa paisatgística, tranquil·litat i el bon estat de conservació dels seus senders i entorns naturals.
Visitants com Laia comparteixen el seu entusiasme: "Un dels millors llocs per visitar a Catalunya. Ja sigui amb amics, a passar el dia en família o fer ruta cap a alguns dels refugis que hi ha. Sens dubte el meu lloc preferit i any rere any continua estant molt ben cuidat". Altres usuaris emfatitzen la pau i tranquil·litat que transmet aquest espai natural, qualificant-lo com a "màgic" i destacant el "meravellós bosc d’enormes avets i pins" que es pot apreciar des de l’inici del recorregut.
Tanmateix, no totes les opinions són positives. Hugo, un visitant recent, ha expressat la seua decepció amb la gestió dels accessos: "Ens ha decebut profundament la gestió de l’accés: mentre als que optem per fer la ruta a peu se’ns imposen múltiples restriccions, els taxis 4x4 pugen i baixen sense parar, a velocitats completament inadequades per a un entorn natural protegit". Aquest usuari esmenta la seua preocupació per l’impacte ambiental i la seguretat de la fauna local a causa del trànsit constant de vehicles.
Rutes populars i recomanacions per als visitants
Entre les rutes més recomanades pels excursionistes es troba la "Ruta dels Enamorats", que segons Xavi "va des de l’aparcament de les Fargues fins el Llac de Sant Maurici, molt recomanable ple de riu, cascades i naturalesa, ruta aproximadament de 3 hores i mitja". Per als qui visiten el parc en condicions hivernals, Robert aconsella "anar només fins el Estany Llong", una ruta que es pot completar còmodament en unes cinc hores caminant a ritme tranquil.
Informació pràctica per accedir al parc
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se situa entre quatre comarques pirinenques: Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Vall d’Aran. Els accessos principals es troben a Boí (Alta Ribagorça) i Espot (Pallars Sobirà), encara que gairebé tots els accessos estan tancats al trànsit privat i ofereixen serveis de taxi per facilitar l’aproximació. Aquesta mesurada, encara que criticada per alguns visitants pel seu cost, busca preservar l’entorn natural de l’únic parc nacional de Catalunya.
Amb gairebé 200 llacs i innombrables rierols, l’aigua és la gran protagonista d’aquest espai natural caracteritzat pel seu impressionant relleu d’alta muntanya i la seua gran riquesa de fauna i vegetació autòctona. Els visitants recomanen organitzar bé les excursions, especialment tenint en compte l’horari de l’últim transport, que habitualment surt a les 18:00 hores.