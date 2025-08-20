ALIMENTACIÓ SALUT MENTAL
La Universitat de Harvard avisa d’aliments "enemics" del cervell
La investigació destaca com provoquen deteriorament cognitiu i afecten habilitats mentals essencials
Un estudi pioner realitzat per la Universitat de Harvard ha identificat certs aliments que perjudiquen la salut cerebral quan es consumin de manera freqüent i excessiva. La investigació assenyala que aquests productes poden generar una "boira mental" que afecta negativament el llenguatge, la comprensió lectora i les capacitats visuals dels qui els consumin habitualment.
La Dra. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional i investigadora de neurociències a l’Escola de Medicina de Harvard, ha encapçalat aquest treball científic que revela que els aliments fregits i aquells amb elevats nivells de sucre són els principals responsables del deteriorament cognitiu. Segons l’especialista, els fregits poden impactar negativament en els processos d’aprenentatge i memòria, provocant inflamació que danya els vasos sanguinis que nodreixen al cervell.
Les troballes de l’estudi confirmen que limitar el consum d’aquests productes nocius no només contribueix a mantenir la salut cerebral, sinó que també podria ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives a llarg termini.
Aliments beneficiosos per al cervell
En contraposició, la investigació destaca diversos aliments que afavoreixen la salut cerebral, especialment aquells rics en luteolina i vitamina C, dos potents antioxidants d’origen vegetal fonamentals per prevenir problemes cognitius. Entre els productes recomanats es troben l’api, la menta, el julivert, les pomes|, la col, els cítrics i els pebrots, tots ells amb propietats neuroprotectores.