Una verdura estrella per a una recepta sana i refrescant: una crema freda amb quatre ingredients bàsics
Descobreix com aprofitar aquest aliment de temporada per preparar un plat refrescant i nutritiu ideal per als mesos més calorosos de l’estiu
El carbassó assoleix el seu punt òptim durant els mesos estivals, convertint-se en un dels productes estrella de la temporada estiuenca. Aquesta verdura, la temporada de la qual s’estén des de maig fins setembre, ofereix el seu millor sabor i qualitat durant juny, juliol i agost, permetent l’elaboració de nombroses receptes. Entre aquestes destaca una refrescant crema freda que, amb tot just quatre ingredients, aconsegueix capturar tota l’essència i propietats nutritives d’aquest aliment.
La simplicitat és la clau d’aquesta preparació que només requereix un carbassó, una ceba, sal i oli d’oliva verge extra. Aquest plat destaca no només pels seus escassos components, sinó també per la rapidesa amb què pot elaborar-se, convertint-se en una alternativa perfecta per als dinars estivals. Tanmateix, existeixen diverses possibilitats per personalitzar la recepta segons els gustos personals, com la incorporació d’una patata per aportar més cremositat o elements com pebre, nata o formatge per intensificar el seu perfil de sabor.
Beneficis nutricionals de la crema de carbassó
El carbassó es caracteritza pel seu alt contingut en aigua i baixa aportació calòrica, convertint-lo en un ingredient ideal per a dietes equilibrades. Amb tot just 16 calories per cada 100 grams, aquesta verdura aporta importants quantitats de vitamines A, C i del grup B, a més de minerals com el potassi i el magnesi. La crema resultant conserva pràcticament totes aquestes propietats, constituint una opció nutritiva i lleugera per als sopars estiuencs.
Variants i formes de servir
Encara que la recepta bàsica resulta deliciosa per si mateixa, existeixen nombroses maneres d’adaptar aquesta crema a diferents paladars. Pot servir-se tant calenta com freda, sent aquesta última opció especialment refrescant per als dies més calorosos. Com a guarnició, poden afegir-se trossos de pa torrat o llavors com les de carabassa o gira-sol, que a més d’aportar textura, incrementen el valor nutricional del plat. També és possible incorporar herbes aromàtiques com a menta, alfàbrega o julivert per aconseguir diferents matisos de sabor.