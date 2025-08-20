Un visitant als Camps Elisis de Lleida: "el lloc més bonic de tota la ciutat"
L’emblemàtic parc, amb més de 160 anys d’història, destaca per la seua abundant vegetació, escultures urbanes i fonts que atreuen nombrosos turistes
El Parc dels Camps Elisis de Lleida s’ha consolidat com un dels espais verds més admirats per residents i turistes. Situat al barri de Cappont, al costat del riu Segre, aquest parc municipal que data de 1864 acull edificacions històriques com el Cafè Xalet i el Templet de Música, construccions noucentistes, així com l’Aquarium, una notable edificació modernista.
Els visitants destaquen la bellesa i tranquil·litat d’aquest espai verd. Ziuris, un dels usuaris que ha deixat la seua opinió a Google, ho descriu com "el lloc més bonic de tot Lleida", elogiant els seus "agradables passejos entre preciosos parterres, amb una enorme quantitat de plantes i fonts". Altres ressenyes coincideixen a assenyalar la netedat i la cura de les instal·lacions, encara que alguns esmenten àrees que requereixen més atenció.
Aquest emblemàtic parc, promogut per l’alcalde Fuster (commemorat amb un bust en un dels jardins), combina diferents estils paisatgístics. Predomina la tècnica del Jardí Americà amb àmplies zones de gespa i diverses espècies arbòries, complementades per una àrea inspirada en els Jardins de Versalles, amb tancaments vegetals i arbustos de formes variades.
Un pulmó verd amb història
Els Camps Elisis de Lleida no només destaquen per la seua riquesa botànica sinó també pel seu valor cultural. Entre els seus arbres més representatius es troben els plataners (Platanus x hispanica), til·lers (Tilia platyphyllosz), magnòlies (Magnòlia grandiflora) i ginkgos (Ginkgo biloba), que proporcionen generoses zones d’ombra.
Tomás, un altre visitant, ho descriu com un "parc i jardí de la ciutat emblemàtic i atapeït d’arbres i vegetació diversa", assenyalant que constitueix "una visita i passeig obligat amb multitud d’escultures urbanes i fonts". Eduardo, en una ressenya recent, valora positivament el lloc encara que esmenta que "hi ha àrees una mica descurades".
Epicentre de celebracions lleidatanes
A més del seu valor paisatgístic, els Camps Elisis acullen els esdeveniments més multitudinaris de la ciutat. L’Aplec del Caragol atreu desenes de milers de visitants, i el recinte serveix com a escenari principal per als concerts durant les festes majors. La seua proximitat a la Fira de Lleida i al riu Segre potencia la seua centralitat en la vida cultural i social lleidatana.
No obstant, alguns visitants com Domingo expressen preocupació per la seguretat: "Bonic parc molt bonic per passejar i visitar... una pena la sensació d’inseguretat que hi ha en visitar-lo, hi hauria d’haver més policies a la zona". Aquest comentari contrasta amb l’experiència de Julianno, qui destaca "la seua bonica vegetació i edificis atractius al costat del riu", malgrat les obres que va trobar durant la seua visita.