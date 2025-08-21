ESTIU
El Bus Turístic de Lleida augmenta un 74% els passatgers respecte a l’any anterior
La ciutat de Lleida ha registrat aquest estiu un augment en les visites de les seues principals atraccions patrimonials i culturals, destacant a més l’ampliació i millora del Bus Turístic, que, després de renovar el vehicle i la imatge, ha comptabilitzat 4.979 usuaris des del 15 de juliol fins al 17 d’agost, aconseguint un increment del 74% respecte a l’any passat.
Segons l’alcaldessa accidental, Cristina Morón, aquestes bones xifres –146 passatgers diaris– es deuen a l’augment d’un dia més de circulació, capacitat de més del doble d’usuaris que el bus anterior i diverses millores que permeten viatjar en jornades de pluja. A més, ofereix la possibilitat de veure en poc temps els principals punts d’interès de la ciutat de manera còmoda i sostenible i contribueix a reduir el trànsit.
Visitants
Mentrestant, les visites a la Seu Vella –10.000– o el Castell Templer de Gardeny –2.000– també han augmentat. La majoria de persones ateses a l’Oficina de Turisme són catalanes, tot i que destaquen turistes de Madrid, València o França.