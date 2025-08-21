LLENGUA
Mercè Rodoreda centra el Correllengua de Balaguer
Balaguer acollirà del 4 al 6 de setembre el Correllengua 2025, dedicat a Mercè Rodoreda. Els actes començaran el 4 de setembre amb la presentació de l’exposició Al mig de la vida, jo, comissariada per Marina Porra, i la conferència La diversitat lingüística, una diversitat amenaçada, amb Maria Bardají i Farré, doctora en Lingüística per la Universitat de Colònia i professora de la Universitat de Barcelona. Per al 5 de setembre, està prevista la visita guiada a l’exposició Josep Benet, en la desfeta i el redreç, a càrrec de l’historiador Jordi Oliva i Llorens. L’endemà, la plaça Mercadal acollirà un espectacle familiar, sardanes i la marxa de torxes, i després l’escriptora Mercè Ibarz llegirà el manifest.