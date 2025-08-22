LLEURE
Alpicat vibra amb la festa major
Correfocs amb Lo Sotrac-Diables i concert de Jet Lag
Alpicat va inaugurar ahir la festa major, malgrat que ja s’han celebrat diverses propostes incloses a la programació, com un torneig de bitlles o una caminada nocturna dimecres que va acabar amb sopar de germanor. Aquest any l’encarregat de llegir el pregó va ser Demetri Rico, alpicatí i director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, acompanyat de veïns, penyistes, pubilles, hereus i l’alcalde, Joan Gilart. A continuació, estava previst un concert del grup Lo Mejor de Cada Casa. Des de primera hora d’avui, segueixen les propostes fins diumenge incloent concerts de l’orquestra Selvatana i la banda Espai Dual, entre d’altres.