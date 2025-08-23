Un estudi revela que el dejuni no té els mateixos efectes en persones primes i amb obesitat
El dejuni, cada vegada més popular com a mètode per perdre pes o millorar la salut, no afecta tots els cossos per igual. Una nova investigació de la Universitat de la Colúmbia Britànica (UBC Okanagan), al Canadà, publicada a la revista iScience, assenyala que les persones amb obesitat presenten una resposta diferent al metabolisme i al sistema immunitari davant el dejuni, en comparació amb les persones primes.
L’equip dirigit pels doctors Hashim Islam i Jonathan Little va sotmetre participants a un dejuni de 48 hores i va analitzar les seues mostres de sang. Van trobar que, mentre els individus prims adaptaven les seues cèl·lules immunitàries a cremar més greix i mostraven una transició cap a un estat antiinflamatori, els qui tenien obesitat mantenien senyals inflamatoris, produïen menys cetones i no aconseguien la mateixa resposta metabòlica.
Segons l’autora principal, la doctora Helena Neudorf, això demostra que el dejuni pot influir de manera desigual en la salut depenent de la complexió corporal. Els investigadors conclouen que, encara que el dejuni podria ser beneficiós, és necessària més investigació per definir la seua utilitat terapèutica en persones amb obesitat.