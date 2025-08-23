L’Alpifangada d’Alpicat reuneix 240 participants en la 9a edició
L’Alpifangada va ser ahir de nou una de les activitats protagonistes de la festa a Alpicat. L’èxit d’aquestes proves d’obstacles amb fang, aigua i palla va aconseguir que en la seua 9a edició arribin a 240 participants. “Aquest any hem incrementat la xifra d’assistents passant d’uns 90 el 2024 a tenir-ne 200 d’inscrits aquest any abans de l’inici de les proves”, va explicar Nando Farreres president de la penya Alpikatrakens, organitzadors de la carrera.