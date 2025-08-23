ART
El llegat pictòric de l’artista Santiago Estruga torna a la seua Mequinensa natal
La sala municipal Miguel Ibarz de Mequinensa tenia previst inaugurar ahir a la tarda una exposició amb setze pintures originals de l’artista Santiago Estruga Aliaga, nascut en aquesta localitat del Baix Cinca el 1910 i establert des de jove a Barcelona, ciutat en la qual va morir als 92 anys. Les obres, que es podran visitar fins al 7 de setembre, procedeixen del fons del col·leccionista i cirurgià barceloní Ricard Camprodon, que les ha donat a l’ajuntament. Es tracta de setze obres entre olis, aquarel·les i un autoretrat en carbonet, principalment de paisatges urbans dels carrers del Poble Vell, l’antic nucli urbà de Mequinensa, i de la seua església, així com també de Fraga, Móra de Rubiols i Sitges, que passaran a formar part del fons artístic del consistori. L’obra d’Estruga –contemporani de Jesús Moncada, que va treballar amb ell al seu taller– es caracteritza per una sensibilitat especial per captar l’atmosfera urbana, amb predilecció pels racons del Barri Gòtic i les Rambles de Barcelona. El seu estil combinava precisió en el dibuix, equilibri en la composició i una paleta cromàtica harmònica, que li va permetre dotar de vida i personalitat escenes quotidianes a través d’aquarel·les i olis que va exhibir en sales de prestigi.