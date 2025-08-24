COMMEMORACIÓ
Dia de la Independència d’Ucraïna a Guissona
Amb desenes de veïns ucraïnesos
Desenes d’ucraïnesos van omplir ahir la plaça Major de Guissona per commemorar el Dia de la Independència d’Ucraïna, el 24 d’agost del 1991, després de la dissolució de la Unió Soviètica. Ho van fer amb un concert els beneficis del qual es destinaran a comprar ajuda humanitària tant per a ciutadans que s’han vist obligats a fugir de la guerra amb Rússia com per a aquells que continuen al país lluitant. Tania Bashta, secretària de l’associació d’ucraïnesos d’aquesta localitat de la Segarra (el 15% de veïns de la qual són d’aquesta nacionalitat), va explicar que “des que va començar la guerra la commemoració del Dia de la Independència d’Ucraïna ja no és una festa, però que és important recordar i no oblidar que Ucraïna és independent i aquest dia no el podem deixar passar”. La celebració va començar amb una fira de productes típics del país. El concert va precedir un sopar popular amb menjar típic del país. També hi va haver parlaments en els quals van demanar “acabar amb la guerra, deixar les armes de foc i viure amb armes del cor després de massa víctimes i destrucció”. Des de l’ajuntament de Guissona van destacar que “Ucraïna és un poble educat i pacífic que vol la pau i que aquí sempre ha respectat la llengua i les nostres tradicions”.