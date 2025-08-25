OBITUARI
Gairebé dos anys sense l’actriu Daniela Costa, que va morir als 42 anys
Coneguda per sèries com 'Al salir de clase'
L’actriu catalana Daniela Costa, coneguda per sèries com 'Al salir de clase' (1997-2002) o 'Mis adorables vecinos' (2004-2006), va morir als 42 anys el 14 de desembre del 2023.
No dono crèdit amb la vida ❤️����— Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) December 15, 2023
Ens el passem molt bé fent MAV junts...
Descansa en Paz Daniela Acosta ��������
Familiars i amics més propers, us acompanyo en el sentiment ���������������������������� pic.twitter.com/MBNFb59qKg
Daniela Costa va fer els seus primers passos professionals a finals dels 90 amb petites participacions en pel·lícules com 'No se puede tener todo’, dirigida per Jesús Garay, o 'Me llamo Sara', dirigida per Dolors Pallás, segons el perfil de la seua agència de representació, Triana Management.
Després d’un temps es va traslladar a Madrid per treballar a les sèries de Telecinco 'El comisario ' i 'Al salir de clase', on va saltar a la fama en el paper d’Álex.
Ha treballat en pel·lícules com 'Diario de una becaria', de Josetxo San Mateo; 'Nos veremos en el infierno’, de Martín Garrido; 'Caleidoscopio', de Rafael Alcázar; 'Haz de tu vida una obra de arte’, dirigida per Fernando Merinero; 'Farad’, de Norberto Ramos del Val; i 'Para Elisa', dirigida per Juanra Fernández.
També en sèries com 'Setze dobles’ per a TV3; 'Mir' de Telecinco; 'Lalola' i 'Gavilanes’ per a Antena 3; així com a les pel·lícules per a televisió 'Vivir sin miedo', dirigida per Carlos Pérez Ferrer, i 'Bajo el mismo cielo’ i 'Mentiras’, dirigides per Silvia Munt.
En teatre va participar en els muntatges 'Casualmente destinados’, dirigit per Sandra Marchena; 'Spanish Horror Story' i 'Angenital', dirigits per Luís Sanchez Polack; i 'Cubata', per Patricia Ordás.