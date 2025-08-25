Molí del Salt: la piscina natural del Pirineu de Lleida per refrescar-se aquest estiu
Aquest enclavament natural ubicat a la vall de la Llosa s’ha convertit en una de les destinacions predilectes per escapar-se de la calor estival amb les seues aigües cristal·lines
El Molí del Salt del Pirineu lleidatà s’ha consolidat com un dels enclavaments naturals més buscats durant la temporada estival. Situada a aproximadament dos hores de Lleida capital, aquesta piscina natural d’aigües cristal·lines ofereix als visitants un refugi perfecte per combatre les altes temperatures que caracteritzen l’estiu a la regió. L’entorn privilegiat, la qualitat de les seues aigües i la seua fàcil accessibilitat l’han convertit en parada obligatòria per als amants de la naturalesa.
L'excursió fins al Molí del Salt és ideal per a una sortida de mig dia, ja que tot i que el recorregut es pot completar en menys d'una hora i mitja (anada i tornada), la majoria de visitants acostumen a aturar-se nombroses vegades per gaudir del paisatge i refrescar-se a les aigües. El camí, d'uns 3,6 quilòmetres en total, és accessible per a tothom i no presenta dificultats tècniques significatives, fet que el converteix en una opció perfecta per a famílies amb infants o excursionistes novells.
Com arribar al Molí del Salt
Per accedir a aquesta meravella natural, cal dirigir-se primer al petit municipi de Viliella, on es pot estacionar el vehicle. S'hi pot arribar per dues rutes principals: des de Lles de Cerdanya o des de Prullans. Si s'opta per Lles de Cerdanya (a 9,9 km de Martinet per la carretera LV-4036), cal seguir la pista asfaltada que surt del centre del poble en direcció N-NE, deixant l'església a l'esquerra, i continuar durant 5 km fins a Viliella. Alternativament, des de Prullans, es pot prendre la pista asfaltada en direcció NO cap a Ardòvol (a 3,3 km), Coborriu de la Llosa (a 6,6 km) i finalment Viliella (a 10,7 km de Prullans).
Un cop a Viliella, es pot aparcar als voltants de l'església i iniciar el camí cap al gorg. La ruta està ben senyalitzada i no té pèrdua. Durant els primers trams se segueix el GR 11.10 per una pista en bon estat, fins que s'arriba a un sender més estret que, després de diversos ziga-zagues, condueix fins al fons de la vall de la Llosa, just als peus del salt d'aigua del Molí del Salt.
Característiques de la ruta
El recorregut té una durada total efectiva d'aproximadament 1 hora i 10 minuts (sense comptar les parades): 30 minuts des del punt d'inici fins al Molí del Salt i 40 minuts per tornar pel mateix itinerari, ara en lleugera pujada. La dificultat és baixa, fet que la converteix en una excursió apta per a tots els nivells.
Aquesta ruta es pot realitzar durant tot l'any, però l'època més espectacular per visitar el salt d'aigua és entre abril i juny, quan el riu recull les aigües del desglaç de les muntanyes i el cabal és més abundant. Durant l'itinerari, els excursionistes poden gaudir de vistes impressionants de les parets del Cadí al sud, així com observar vaques i cavalls pasturant, i altres animals i plantes pròpies de la zona.
El valor natural del Molí del Salt
La ruta fins al Molí del Salt permet endinsar-se en la vall de la Llosa, una extensa i bella vall que té la seva capçalera al nord, prop d'Andorra, i està envoltada de grans muntanyes com la Tossa Plana de Lles o la Carbassa, que es poden admirar al llarg de l'itinerari. El principal atractiu de la ruta és, sens dubte, el salt d'aigua del Molí del Salt, que resulta força espectacular quan s'observa des dels seus peus.
L'entorn natural que envolta aquesta piscina natural és d'una bellesa excepcional. Les aigües cristal·lines que cauen en cascada formen petites basses on és possible banyar-se durant els mesos més calorosos, convertint aquest indret en un refugi perfecte per escapar de la calor estival. La vegetació abundant i la tranquil·litat de l'entorn fan d'aquest espai un lloc ideal per desconnectar i gaudir de la natura en estat pur.
Quina és la millor època per visitar el Molí del Salt?
Tot i que el Molí del Salt es pot visitar durant tot l'any, cada estació ofereix una experiència diferent. A la primavera, especialment entre abril i juny, el desglaç de les muntanyes fa que el cabal d'aigua sigui més abundant i espectacular. Durant l'estiu, les temperatures més elevades permeten gaudir d'un bany refrescant a les aigües fresques del gorg. A la tardor, els colors càlids dels arbres caducifolis que envolten la zona creen un paisatge de postal. I a l'hivern, tot i que el bany no és recomanable per les baixes temperatures, l'entorn pot aparèixer decorat amb gel i neu, oferint una visió completament diferent d'aquest indret natural.