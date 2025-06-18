Piscines naturals al cor de Lleida: dues joies amagades per gaudir aquest estiu
Descobreix dos paratges que combinen natura, aigua cristal·lina i tranquil·litat en indrets poc coneguts, ideals per fugir de la calor estiuenca
La província de Lleida amaga autèntics tresors naturals que esdevenen refugis perfectes durant els mesos d'estiu. Entre aquests, destaquen especialment dues piscines naturals situades al cor del Pallars Jussà: el Forat d'Abella (també conegut com "Lo Foradot") i el Barranc de Merea. Aquests indrets, encara no massificats, ofereixen als visitants no només un espai per refrescar-se, sinó també l'oportunitat de gaudir de paisatges espectaculars i rutes accessibles per a diversos nivells d'excursionisme.
L'augment de les temperatures durant l'estiu convida molts catalans a cercar alternatives a les platges i piscines convencionals. Les piscines naturals de Lleida s'han convertit en una opció cada vegada més valorada pels amants de la natura i el turisme sostenible, ja que permeten combinar l'activitat física amb el bany en entorns privilegiats i poc alterats per l'acció humana.
El Forat d'Abella: una gruta impressionant al Pallars
El Forat d'Abella es presenta com una de les millors piscines naturals de tota la província de Lleida. Aquest espai, caracteritzat per ser una estreta i alta gruta on l'aigua ha obert un camí serpentejant entre les roques, encara conserva la tranquil·litat d'un indret poc freqüentat malgrat la seva bellesa excepcional.
Per accedir-hi, cal dirigir-se al poble d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà, i després seguir el curs del riu Abella. La ruta requereix certa preparació, ja que els excursionistes han de caminar parcialment per dins del mateix riu, cosa que pot resultar relliscosa en alguns trams. És aconsellable portar calçat adequat per mullar, especialment durant l'estiu, quan aquesta circumstància més aviat s'agraeix.
La durada total del recorregut, comptant anada i tornada sense parades, és d'aproximadament 3 hores. Durant tot el trajecte, el visitant pot gaudir de vistes panoràmiques impressionants del paisatge pallarès, que culminen amb l'arribada al Forat d'Abella, un espai que no decep les expectatives generades.
Barranc de Merea: una cascada de 10 metres amb piscina natural
L'altra joia amagada és el Barranc de Merea, situat també al Pallars Jussà. Per arribar-hi, cal dirigir-se a Merea, una petita població que, tot i ser poc coneguda, deixa una empremta inesborrable en la memòria dels seus visitants.
A poc més d'un quilòmetre de distància d'aquest nucli, en direcció a Gramenet, es troba un petit pont que travessa el riu de Conques. Un cop creuat, un panell informatiu marca l'inici de la ruta que condueix al Barranc de Merea. El trajecte és relativament curt, requerint només uns 20 minuts de caminada per arribar al Salt de Merea.
Aquesta cascada d'aproximadament 10 metres d'alçada ha generat, amb el pas del temps, unes piscines naturals conegudes col·lectivament com el Barranc de Merea. A diferència d'altres indrets similars, aquesta excursió resulta agradable, fàcil i accessible per a tots els membres de la família, independentment de la seva condició física.
Tot i no figurar entre les piscines naturals més conegudes de Catalunya, el Barranc de Merea ofereix una experiència única gràcies a la pau que transmet l'entorn i l'oportunitat de refrescar-se en un ambient de tranquil·litat absoluta, lluny del brogit turístic d'altres destinacions més populars.
Piscines naturals: una alternativa sostenible al turisme convencional
Les piscines naturals com el Forat d'Abella i el Barranc de Merea representen una alternativa cada vegada més valorada pels turistes que busquen experiències autèntiques i respectuoses amb el medi ambient. Aquests espais, formats per l'acció erosiva de l'aigua sobre la roca al llarg de milers d'anys, constitueixen ecosistemes fràgils que cal preservar.
Els experts en turisme sostenible destaquen la importància de visitar aquests indrets amb actitud responsable, evitant deixar residus, respectant la flora i fauna locals, i seguint sempre els camins senyalitzats per minimitzar l'impacte ambiental.
Com preparar la visita a les piscines naturals del Pallars Jussà?
Per gaudir plenament d'aquests espais naturals, és recomanable tenir en compte alguns aspectes pràctics. En primer lloc, cal consultar les previsions meteorològiques abans d'emprendre l'excursió, ja que en cas de pluges recents podria haver-hi crescudes sobtades dels rius que farien perillosa la visita.
Pel que fa a l'equipament, és aconsellable portar calçat adequat per caminar per terrenys irregulars i que es pugui mullar, protecció solar, aigua suficient i algun aliment energètic. També és important disposar d'una muda de roba seca per després del bany i una tovallola.
La millor època per visitar aquestes piscines naturals és entre juny i setembre, quan les temperatures són més elevades i el cabal dels rius sol ser menor, cosa que facilita tant l'accés com el bany. No obstant això, fins i tot en ple estiu, l'aigua d'aquestes piscines naturals sol mantenir-se fresca, proporcionant un alleujament perfecte contra la calor.