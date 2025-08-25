Vota el millor plat de Lleida i emporta't sopars en restaurants exclusius!
L'ICEA i SEGRE organitzen aquesta enquesta en el marc de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, amb 20 sopars per a dues persones com a premi
SEGRE i l'Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA) han posat en marxa un concurs per trobar el millor plat del pla de Lleida i del Pirineu. Després de recollir les aportacions dels seguidors en una primera ronda, s'ha creat una enquesta per determinar quines són les elaboracions gastronòmiques més valorades d'aquestes dues zones amb gran tradició culinària.
Entre tots els participants d'aquesta enquesta se sortejaran un total de vint sopars per a dues persones en indrets exclusius. Concretament, deu d'aquests sopars seran en un establiment de renom del pla de Lleida i els altres deu en un restaurant destacat del Pirineu.
Els interessats poden participar a través d'aquest FORMULARI.
Els guanyadors d'aquests premis s'anunciaran als Stories i SEGRE el proper 12 de setembre.
Aquesta iniciativa s'emmarca en la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia durant aquest 2025, convertint-se en la primera regió europea que rep aquesta distinció. El reconeixement confirma la consolidació d'un model turístic innovador i regeneratiu on la revolució gastronòmica catalana transcendeix l'àmbit del restaurant per esdevenir una porta d'entrada al territori i a la producció alimentària local.
El concurs organitzat per SEGRE i l'ICEA busca, precisament, posar en valor la riquesa gastronòmica d'aquestes dues àrees geogràfiques lleidatanes, cadascuna amb les seves particularitats i els seus productes emblemàtics, contribuint així a la promoció del patrimoni gastronòmic en el marc d'aquesta distinció internacional que Catalunya ostenta durant el 2025.