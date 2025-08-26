VACANCES
Un estiu esportiu a Lleida
Més de 1.800 menors de 4 a 16 anys han practicat natació, piragüisme i competicions col·lectives amb el programa Esportmania. Les activitats s’han adaptat a diferents discapacitats
L’últim torn del programa d’estiu Esportmania de la Paeria finalitzarà divendres després que hi hagin participat 1.800 menors de 4 a 16 anys de Lleida. Aquestes activitats esportives d’estiu s’han desenvolupat als barris de Balàfia, la Bordeta, Secà de Sant Pere, Cappont i Pardinyes. Tots els inscrits tenien programats esports com bàsquet, futbol, hoquei, handbol, tenis o bàdminton, així com diferents tallers lúdics de circ, expressió corporal i patinatge, entre d’altres. El programa va incloure, així mateix, una hora diària de natació a les piscines municipals de cada barri participant en el programa.
En aquesta edició del 2025, Esportmania ha comptat amb 60 menors amb algun tipus de discapacitat, per a qui s’han adaptat les activitats del programa amb l’objectiu de garantir-ne la inclusió. Els participants han estat acompanyats per monitores i monitors amb perfils diversos, entre ells especialistes en consideració a menors amb discapacitat, integració social i assistencial.
Ahir l’alcalde accidental, Carlos Enjuanes, va visitar les activitats d’Esportmania al barri de Pardinyes. “La inclusió és difícil d’aconseguir perquè es necessiten molts recursos i esforços; per això aquest és un gran exemple”, va destacar.
A banda dels tallers i esports com ara natació, tir a l’arc, piragüisme i esports col·lectius, el programa també va incloure una sortida al parc de la Mitjana. Esportmania va començar el 30 de juny i aquest cinquè i últim torn que acaba divendres commemora 44 anys del que ja és un programa plenament consolidat a Lleida.
Els preus aquest any per menor inscrit han oscil·lat entre 76,50 € el torn de 10 dies a 38,25 € el torn de 5 dies en horari de 9.00 a 13.30 h. Aquestes activitats han estat bonificades en un 25% per a famílies nombroses o monoparentals i en un 95% per a filles i fills de dones que es troben en situació de violència de gènere.
En concret, 304 es van inscriure a l’Estiu de Petits (activitats per a menors d’1 i 2 anys) a les escoles bressol d’Albarés, Parc de Gardeny i La Mitjana; i 1.272 a l’Estiu de Joc, dirigit a menors de 3 a 11 anys a les escoles de Joc de la Bola, Parc de l’Aigua, La Mitjana, Sucs, Llívia i Raimat.
Els menors van treballar i van aprendre valors, reptes i habilitats al voltant de la simulació de diferents oficis a través del joc a les escoles i també van fer sortides i tallers per la ciutat.
Estiu de Petits i Estiu de Joc, aquest any amb 1.576 participants
Els programes Estiu de Petits i Estiu de Joc coordinats per la Paeria van acabar divendres amb èxit de participació ja que es van omplir totes les places ofertes. 1.576 menors d’1 a 11 anys van gaudir de les activitats programades al juliol i l’agost.