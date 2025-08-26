SEGRE

La pràctica que s’ha convertit en una lamentable moda en piscines i que preocupa les autoritats

Ha obligat a tancar temporalment instal·lacions a nombroses localitats de Lleida i altres zones del país

Les piscines municipals de Balàfia, a Lleida, van haver de tancar víctimes d’aquest fastigós repte viral.

Les piscines municipals de Balàfia, a Lleida, van haver de tancar víctimes d’aquest fastigós repte viral.Jordi Echevarria

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

La presència d’excrements en piscines públiques espanyoles s’ha convertit en un problema sanitari i social preocupant durant aquest estiu de 2025. Aquest comportament vandàlic, que molts atribueixen a reptes virals difosos en xarxes socials, ha afectat especialment la província de Lleida, on localitats com Balafia, Tàrrega, Almacelles, Alcarràs, Corbins, Bellver de Cerdanya, Bellpuig i Camarasa han patit les seues conseqüències.

Un dels casos més recents es va registrar a Mollerussa, on l’ajuntament ha implementat mesures estrictes de control d’accés després de detectar tres episodis amb excrements a l’aigua durant les últimes setmanes. L’alcalde, Marc Solsona, ha explicat que aquests incidents van passar sempre al voltant de les 20:00 hores, que va permetre tancar les instal·lacions en l’horari habitual, aplicar els tractaments químics necessaris i reobrir amb normalitat l’endemà. Encara que Solsona ha manifestat desconèixer si aquests fets estan relacionats amb el repte viral, ha assenyalat que "aquest tipus de situacions passen cada any". Com a mesura preventiva, el consistori exigeix ara documentació a totes les persones que accedeixen sense carnet d’abonat.

Els veïns dels municipis afectats han expressat la seua indignació i sol·liciten que aquestes accions siguin considerades com a delicte contra la salut pública. També reclamen un augment de la vigilància, mesura que ja ha anunciat l’ajuntament de Lleida, i consideren fonamental la col·laboració ciutadana per evitar que aquests "fets execrables" es repeteixin, esperant que les investigacions per identificar els responsables donin resultats positius.

Tàrrega: el municipi més afectat

Fins al moment, Tàrrega s’ha convertit en el municipi lleidatà més perjudicat per aquest tipus de vandalisme, veient-se obligat a clausurar les seues piscines municipals en tres ocasions i a contractar serveis de vigilància privada per prevenir nous incidents.

Un problema d’abast nacional

Aquest fenomen no es limita a Catalunya. Segons les dades disponibles, més de 300 piscines a tot Espanya han hagut de tancar temporalment en detectar-se excrements a les seues aigües. Les autoritats sanitàries adverteixen sobre els riscos per a la salut que suposa aquesta pràctica, mentre que els gestors d’instal·lacions aquàtiques implementen mesurades extraordinàries per contrarestar el que s’ha convertit en un dels problemes més grans de la temporada estival.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking