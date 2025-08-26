La pràctica que s’ha convertit en una lamentable moda en piscines i que preocupa les autoritats
Ha obligat a tancar temporalment instal·lacions a nombroses localitats de Lleida i altres zones del país
La presència d’excrements en piscines públiques espanyoles s’ha convertit en un problema sanitari i social preocupant durant aquest estiu de 2025. Aquest comportament vandàlic, que molts atribueixen a reptes virals difosos en xarxes socials, ha afectat especialment la província de Lleida, on localitats com Balafia, Tàrrega, Almacelles, Alcarràs, Corbins, Bellver de Cerdanya, Bellpuig i Camarasa han patit les seues conseqüències.
Un dels casos més recents es va registrar a Mollerussa, on l’ajuntament ha implementat mesures estrictes de control d’accés després de detectar tres episodis amb excrements a l’aigua durant les últimes setmanes. L’alcalde, Marc Solsona, ha explicat que aquests incidents van passar sempre al voltant de les 20:00 hores, que va permetre tancar les instal·lacions en l’horari habitual, aplicar els tractaments químics necessaris i reobrir amb normalitat l’endemà. Encara que Solsona ha manifestat desconèixer si aquests fets estan relacionats amb el repte viral, ha assenyalat que "aquest tipus de situacions passen cada any". Com a mesura preventiva, el consistori exigeix ara documentació a totes les persones que accedeixen sense carnet d’abonat.
Els veïns dels municipis afectats han expressat la seua indignació i sol·liciten que aquestes accions siguin considerades com a delicte contra la salut pública. També reclamen un augment de la vigilància, mesura que ja ha anunciat l’ajuntament de Lleida, i consideren fonamental la col·laboració ciutadana per evitar que aquests "fets execrables" es repeteixin, esperant que les investigacions per identificar els responsables donin resultats positius.
Tàrrega: el municipi més afectat
Fins al moment, Tàrrega s’ha convertit en el municipi lleidatà més perjudicat per aquest tipus de vandalisme, veient-se obligat a clausurar les seues piscines municipals en tres ocasions i a contractar serveis de vigilància privada per prevenir nous incidents.
Un problema d’abast nacional
Aquest fenomen no es limita a Catalunya. Segons les dades disponibles, més de 300 piscines a tot Espanya han hagut de tancar temporalment en detectar-se excrements a les seues aigües. Les autoritats sanitàries adverteixen sobre els riscos per a la salut que suposa aquesta pràctica, mentre que els gestors d’instal·lacions aquàtiques implementen mesurades extraordinàries per contrarestar el que s’ha convertit en un dels problemes més grans de la temporada estival.