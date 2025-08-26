MÚSICA
Tse-Tsé torna als escenaris
La banda de les Garrigues celebra els seus 30 anys a l’Espluga Calba
Després de 15 anys sense trepitjar els escenaris, la banda de rock i ska de les Garrigues Tse-Tsé va actuar divendres a la festa major de l’Espluga Calba. “Ens hem retrobat per celebrar el nostre 30 aniversari, ja que vam formar el grup el 1995, i perquè els nostres fills poguessin veure’ns ara que ja han crescut”, explica Jordi Safont, un dels cantants del grup. “El retrobament ens va fer molta il·lusió, ens va venir a veure gent que solia escoltar-nos en el passat”, admet. Afegeix que “ens agradaria actuar a les Borges Blanques perquè allà va ser on vam debutar musicalment”. La vetllada de divendres també va comptar amb el concert de la banda d’Arbeca Rock’n’Llamp.