LLEURE
Aspros impulsa projectes per a joves i nens amb TEA i discapacitat intel·lectual
La Fundació Aspros, a través del seu servei de lleure Som i Serem, impulsa dos nous recursos que van dirigits a nens i joves amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i discapacitat intel·lectual, amb l’objectiu de donar resposta a una necessitat urgent i no coberta en l’àmbit del lleure per a aquest col·lectiu a Lleida.
D’aquesta forma naixen els projectes Som infants i joves en el lleure i Som escoles, com a resposta a les demandes de famílies i escoles, que, segons assenyala l’entitat, han posat de manifest “la falta d’espais adaptats i inclusius”.
D’una banda, Som infants i joves en el lleure contempla una oferta d’activitats extraescolars per a usuaris d’entre 5 i 13 anys durant el curs 2025-2026 en horari de tarda. S’hi inclouen propostes multiesportives, d’estimulació multisensorial a la sala Snoezelen a la UdL, futbol sala i bàsquet al pavelló municipal de Corbins, cedit per part del consistori d’aquest municipi.
D’altra banda, la iniciativa Som escoles es desplega dins de l’àmbit educatiu i està orientat a alumnat d’escoles especials. Les activitats es faran a les instal·lacions dels centres al migdia per facilitar la participació i l’accessibilitat. El primer centre a participar-hi erà la Llar de Sant Josep.