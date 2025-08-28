SEGRE

LLEURE

Aspros impulsa projectes per a joves i nens amb TEA i discapacitat intel·lectual

Una de les activitats dels projectes de la Fundació Aspros. - FUNDACIÓ ASPROS

Una de les activitats dels projectes de la Fundació Aspros. - FUNDACIÓ ASPROS

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Fundació Aspros, a través del seu servei de lleure Som i Serem, impulsa dos nous recursos que van dirigits a nens i joves amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i discapacitat intel·lectual, amb l’objectiu de donar resposta a una necessitat urgent i no coberta en l’àmbit del lleure per a aquest col·lectiu a Lleida.

D’aquesta forma naixen els projectes Som infants i joves en el lleure i Som escoles, com a resposta a les demandes de famílies i escoles, que, segons assenyala l’entitat, han posat de manifest “la falta d’espais adaptats i inclusius”.

D’una banda, Som infants i joves en el lleure contempla una oferta d’activitats extraescolars per a usuaris d’entre 5 i 13 anys durant el curs 2025-2026 en horari de tarda. S’hi inclouen propostes multiesportives, d’estimulació multisensorial a la sala Snoezelen a la UdL, futbol sala i bàsquet al pavelló municipal de Corbins, cedit per part del consistori d’aquest municipi.

D’altra banda, la iniciativa Som escoles es desplega dins de l’àmbit educatiu i està orientat a alumnat d’escoles especials. Les activitats es faran a les instal·lacions dels centres al migdia per facilitar la participació i l’accessibilitat. El primer centre a participar-hi erà la Llar de Sant Josep.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking