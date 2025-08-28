Avançament temerari a la C-14 a Oliana captat en vídeo: dos vehicles han d'esquivar una furgoneta
Les imatges han estat difoses pel compte d'Instagram @circuliperladreta
El compte d'Instagram @circuliperladreta ha difós un vídeo on es pot veure un avançament extremadament perillós a la carretera C-14 al seu pas per Oliana. Les imatges, enregistrades per una càmera interior tipus dash cam, mostren com una furgoneta petita n'avança una de més gran en un tram amb línia discontínua, però la situació esdevé perillosa quan apareixen dos vehicles en sentit contrari que es veuen obligats a desviar-se cap al voral per evitar una col·lisió frontal.
Aquest incident recorda el cas d'un camioner lleidatà de 62 anys detingut el 6 d'agost per realitzar una maniobra similar a la carretera A-138, al terme municipal del Grado (Osca). Els fets van ocórrer l'1 d'agost, quan el conductor d'un vehicle articulat va avançar de forma antireglamentària a un altre camió en un tram amb visibilitat reduïda, forçant un conductor que circulava en sentit contrari a frenar bruscament i desviar-se per evitar l'impacte.
En el cas del Grado, el conductor afectat va denunciar els fets al Grup d'Investigació i Anàlisi de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Osca, aportant les imatges gravades des del seu vehicle. Gràcies a aquestes proves, les autoritats van poder identificar i detenir el presumpte autor per un delicte contra la seguretat viària, traslladant les diligències al Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Barbastre.
Imprudències al volant
No es tracta d'un cas aïllat. El 29 de juliol, un altre camioner de Lleida, en aquest cas de 34 anys, va ser detingut per fets similars ocorreguts el 23 de juny a la carretera N-230 al terme municipal de Benavarri. En aquella ocasió, el conductor va realitzar un avançament prohibit a dos camions en un tram amb visibilitat limitada i ignorant la senyalització que prohibia expressament aquesta maniobra.
Les conseqüències legals dels avançaments temeraris
Cal recordar que els avançaments temeraris estan tipificats com a delictes contra la seguretat viària al Codi Penal, podent comportar penes de presó, multes econòmiques i retirada del permís de conduir.