Un comensal en un restaurant estrella Michelin de Lleida: "no se’ls escapa ni un detall"
La Boscana, a Bellvís, rep elogis de clients pel seu servei detallista, plats creatius i l’ús de productes locals de temporada
El restaurant La Boscana de Bellvís, guardonat amb una estrella Michelin, continua rebent valoracions excepcionals per part dels seus comensals. Les ressenyes publicades a Google destaquen principalment la meticulosa atenció al detall i l’excel·lència culinària que ofereix aquest establiment lleidatà, consolidant-se com un dels referents gastronòmics de la província.
Una clienta recent, Gabriela, va compartir la seua experiència assenyalant que "no vam tenir ni un però" i va elogiar la creativitat i qualitat de tots els plats elaborats amb productes locals de temporada. "L’atenció esplèndida, ens va encantar perquè no sents que sigui un lloc repipi com sols trobar en aquests llocs, al contrari", va afegir en la seua ressenya, destacant també la coordinació de l’equip i la cura de cada detall.
Altres comensals coincideixen en les seues valoracions positives. Marc va descriure l’experiència com a "impecable", amb un menú de 15 plats més postres perfectament dimensionades per "no sentir-se ple". Mentrestant, Alejandro va qualificar "les mandonguilles de colomí" com "una bogeria" i Patricia va destacar un menú "deliciós i súper original basat en les fruites" en un entorn que Cristina va definir com a "preciós; molta zona verda, gran piscina, un petit estable amb cavalls...".
Un ecosistema gastronòmic familiar en ple Pla d’Urgell
La Boscana s’ubica estratègicament al mig de la plana de Lleida, envoltat d’arbres fruiters i més de 60 espècies naturals. Aquest projecte familiar dels germans Castañé i la seua mare Roser està liderat a la cuina per Joel Castañé Daniel, el menor dels germans, qui ha desenvolupat una proposta culinària centrada en la fruita com a "màxima expressió del paisatge".
El restaurant aposta per una cuina de proximitat, seleccionant productes de temporada de la màxima qualitat que ofereix el territori lleidatà. Aquest enfocament ha permès consolidar una identitat gastronòmica pròpia basada en ingredients locals i una filosofia "coherent, honesta i sostenible".
Trajectòria i reconeixements
Joel Castañé, format a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Lleida i a l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar, compta amb experiència a reconeguts restaurants com el Neichel, l’Àbac i el Bulli Catering. El 2009, la família Castañé va inaugurar La Boscana com a espai per a esdeveniments, però no va ser fins novembre de 2014 quan Joel va obrir el restaurant gastronòmic.
Tot just dos anys després, el 2016, l’establiment va rebre la seua primera estrella Michelin, distinció que manté actualment. El 2018, la Guía Repsol li va atorgar un Sol Repsol, seguit d’un segon el 2020.